В финской Лаппеэнранте завершился седьмой розыгрыш Кубка мира среди ветеранов, который проводится под эгидой Международной федерации бенди (FIB). В финале «Ветераны Красноярска» переиграли сборную мира FIB 3:1. Бронзу завоевала команда Мурманска, оказавшаяся сильнее ветеранов Санкт-Петербурга – 4:3.

На этот раз в Финляндию съехались 10 коллективов: FIB, шведский «Транос БоИС», финская «Вейтеря», сборная Монголии и шесть российских команд из Москвы, Мурманска, Санкт-Петербурга, Королева, Архангельска и Красноярска.

Шведы и монголы участвовали в ветеранском Кубке мира впервые. Большая часть монгольской команды целую неделю ехала на поезде. Еще два игрока тоже добирались с приключениями: поездом до Иркутска, потом самолетом до Москвы (здесь пришлось ждать почти сутки) и далее до Хельсинки. Приезд монгольской команды вызвал настоящий фурор: с игроками фотографировались и соперники, и зрители, и судьи. А на заключительном банкете все игроки, среди которых было немало многократных чемпионов мира, стоя аплодировали монгольским спортсменам.

Организаторы каждый год придумывают что-то новое. На этот раз после церемонии открытия, на которой выступил мэр Лаппеэнранты и Президент FIB Борис Скрынник, был праздничный салют. Он был виден из любой точки города.

10 команд были разбиты на две подгруппы. После кругового турнира проводились стыковые встречи. В финальном матче за трофей сошлись «Ветераны Красноярска» и «сборная мира» FIB. У красноярцев самый титулованный – Виталий Ануфренко. Вместе с трехкратным чемпионом мира за победу боролись Алексей Щеглов, Дмитрий Щетинин, Сергей Бурлаков… «Сборная мира» привлекла под знамена FIB Ильяса Хандаева, Василия Донских, Павла Франца, Валерия Грачева, Алексея Дьякова, Олега Хайдарова, Вадима Гришпуна, Сергея Ин-Фа-лина, шведов Пера Андерссона, Андерса Якобсона, финнов Юкку Пулккинена и Теро Кумела. Руководил интернациональной командой Владимир Янко. Сибиряки оказались сильнее (3:1). На гол Грачева они ответили дублем Евгения Колосова и мячом Андрея Галеева.

За последние четыре года красноярцы трижды (2014, 2016, 2017 гг.) выигрывали почетный трофей. Командой неизменно руководит патриарх нашего тренерского цеха Юрий Непомнящий, которому 5 ноября исполнилось 79 лет.

Кубок мира среди ветеранов становится все популярнее. Шведская команда была очень удивлена отличной организацией, и, вполне возможно, через год эта страна пришлет не одну, а несколько команд. Организаторы готовы начинать турнир не в пятницу, а в четверг.

А еще в Лаппеэнранте собираются построить крытую арену для хоккея с мячом. Тогда турниру будут не страшны природные катаклизмы.

СТАТИСТИКА

За 9-е место. Москва – Монголия – 11:1.

За 7-е место. Вымпел (Королев) – Водник (Архангельск) – 5:3.

За 5-е место. Транос БоИС Банди (Швеция) – Вейтеря (Финляндия) – 9:1.

За 3-е место. Санкт-Петербург – Мурманск – 3:4.

ФИНАЛ. Ветераны FIB – Ветераны Красноярска – 1:3.