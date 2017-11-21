Очередной игровой день чемпионата России по хоккею с мячом запомнится градом голов: в Ульяновске – 18 (на четыре команды, «Динамо-Казань» из-за неготовности льда принимает соперников в соседнем городе), Первоуральске – 16, Красногорске – 12, Новосибирске – 10, Архангельске – 7. Всего в шести встречах вратари выгребали мяч из сеток 57 (в среднем по 9,5) раз!

Уральский трубник (Первоуральск) – Старт (Нижний Новгород) – 9:7 (6:4).

Голы: Сидоров, 6; Маркин, 10, 21; Почкунов, 18, 57; Ширяев, 32; Красиков, 42; Усов, 62; Цыганенко, 90 – Котков, 9; Бушуев, 13; Пахомов, 30, 69; Осипенков, 36; Перминов, 72; Киселев, 88.

Сибсельмаш (Новосибирск) – Родина (Киров) – 7:3 (4:3).

Голы: Анисимов, 12, 30; Доровских, 16, 75; Исалиев, 27; Петровский, 53; Ган, 82 – Евтюшин, 17; Маслов, 35; Зубарев, 39.

Волга (Ульяновск) – Кузбасс (Кемерово) – 1:6 (1:3).

Голы: Степанов, 19 – Федоров, 15; Игошин, 34, 40, 70; Павенский, 51; Криушенков, 87.

Динамо-Казань – Енисей (Красноярск) – 0:11 (0:7).

Голы: Ломанов, 3, 80, 83; Петтерссон, 13, 23; Лопатин, 20; Миргазов, 31, 38; Джусоев, 41; Чернышев, 56; Ахметзянов, 76.

Зоркий (Красногорск) - Байкал-Энергия (Иркутск) – 6:6 (4:4).

Голы: Голубков, 22; Бедарев, 24; Корев, 29; Волгужев, 40; Горячев, 48; Патяшин, 81 – Иванов, 11, 54, 77; Исмагилов, 20; Тремаскин, 23; Дубовик, 34.

Водник (Архангельск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 0:7 (0:4).

Голы: Бондаренко, 4, 47; Толстихин, 7, 44; Лапшин, 45, 62; Ничков, 80.

Ближайшие матчи. 25 ноября (суббота). Енисей – Зоркий, Кузбасс – Водник, Родина – Волга, Старт – Динамо-Казань.

26 ноября (воскресенье). СКА-Нефтяник – Динамо, Байкал-Энергия – Строитель.