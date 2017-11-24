Тренерский штаб мужской национальной сборной России назвал состав команды для участия в международном «Турнире четырёх наций», который с 8 по 10 декабря примет Сёдерхамн, сообщает ФХМР.

В Швецию отправятся 18 хоккеистов, представляющих 5 клубов отечественной Суперлиги и 1 — шведской Элитсерии. Отметим, что 10 из 18 вызванных игроков защищали честь России на ЧМ-2017 в Сандвикене, четверо (Викулин, Дергаев, Рязанцев и Архипкин) возвращаются в сборную после перерыва, а впервые майку главной команды страны в официальном турнире примерят четверо дебютантов (Каменев, Чернов, А. Прокопьев и Бихузин).

Сборная России соберется вместе в Москве в понедельник, 4 декабря. На следующий день хоккеистов ожидает углубленное медицинское обследование, а в среду — тренировка накануне отлёта в Стокгольм. 7 декабря россияне прибудут в аэропорт Арланда, откуда автобусом доберутся до Сёдерхамна.

Напомним, «Турнир четырех наций» пройдет на новой крытой Hallasen Arena.

Состав национальной сборной России на «Турнире четырёх наций»:

Вратари: Роман Черных («Енисей»), Виктор Каменев («СКА-Нефтяник»);

Защитники: Юрий Викулин («Енисей»), Василий Грановский («СКА-Нефтяник»), Павел Булатов («Динамо», Москва);

Полузащитники: Дмитрий Савельев («Волга»), Янис Бефус, Максим Ишкельдин (оба — «СКА-Нефтяник»), Алан Джусоев, Андрей Прокопьев, Вадим Чернов (все — «Енисей»), Сергей Шабуров («Динамо», Москва), Евгений Дергаев («Водник»);

Нападающие: Артём Боднаренко, Павел Рязанцев (оба — «СКА-Нефтяник»), Алмаз Миргазов («Енисей»), Вадим Архипкин («Бруберг», Швеция), Эмиль Бихузин («Волга»).

Главный тренер — Михаил Юрьев

Старший тренер — Андрей Пашкин

В числе запасных у сборной вратарь Денис Рысев («СКА-Нефтяник»), защитник Михаил Прокопьев («Енисей») и полузащитники Денис Котков («Старт»), Дмитрий Сидоров (УТ) и Олег Толстихин («СКА-Нефтяник»).