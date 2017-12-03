3 декабря в Красногорске будет разыгран второй трофей российского сезона хоккея с мячом (первый – Кубок страны – завоевали хоккеисты «СКА-Нефтяника»).

Совсем недавно все футбольные болельщики охали и ахали отпутешествий перуанского форварда «Локомотива» Фарфана. Он чуть больше, чем за неделю налетал больше 50 тысяч километров по маршрутам Москва – Перу – Новая Зеландия – Перу - Москва и Москва – Хабаровск – Москва. В самолетах он провел примерно 60 часов или 2,5 суток. Напомню, длина экватора – 40 тысяч километров. То есть Фарфан облетел Землю и пошел на второй круг.

«СКА-Нефтяник», один из участников Суперкубка в ноябре пролетел ровно 35 067 километров – тоже почти экватор! Хабаровчане в первых двух турах посетили Киров и Нижний Новгород. Причем из первого города в другой (около 600 км) они добирались на самолетах через Москву. Еще один выезд был в Красногорск и Архангельск. 30 ноября игроки и тренеры авиакомпанией «Россия» вылетели в Москву для участия в Суперкубке.

Соперник Хабаровчан «Енисей» в ноябре летал гораздо меньше – 12 324 км. Команда посетила соседний Кемерово, а также слетала в Ульяновск, где провела две встречи – с «Волгой» и ХК «Динамо-Казань». Да и расстояние от Москвы до Хабаровска (6141 км) почти в два раза больше, чем от столицы до Красноярска (3352 км).