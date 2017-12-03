В матче за Суперкубок России по хоккею с мячом красноярский «Енисей» переиграл «СКА-Нефтяник» (6:3) и сравнялся по числу побед в этом турнире со своим соперником и московским «Динамо».

35067 КМ – ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ?

К 3 декабря 2017 года по два раза Суперкубок выигрывали «Динамо-Москва» и «СКА-Нефтяник». После матча в Красногорске хабаровчане могли вырваться вперед либо эту парочку догнал бы «Енисей». Еще интересная деталь: оба своих Суперкубка «СКА-Нефтяник» завоевал, обыгрывая красноярский клуб.

Сейчас Хабаровск и Красноярск – места силы хоккея с мячом России. Их в один голос называли фаворитами чемпионата России опрошенные «Советским спортом» специалисты. Именно «СКА-Нефтяник» и «Енисей» лидируют в турнире. Правда, хабаровчане очков еще не теряли, а оппонент уступил в Ульяновске «Волге». Обе команды делегировали по шесть игроков в сборную страны для участия в международном «Турнире четырех» в Швеции. Возглавляет национальную команду наствник хабаровчан Михаил Юрьев.

«Енисей» отыграл матч чемпионата 28 ноября и прилетел в Москву лишь за сутки до Суперкубка. «СКА-Нефтяник» 29 ноября «размялся» в родной «Арене Ерофей» на «Строителе» (10:0), но дома задерживаться не стал – утром улетел в столицу.

«СКА-Нефтяник» - самая часто летающая команда мирового бенди. Только в ноябре дальневосточники налетали ровно 35 067 километров – почти экватор! Хабаровчане в первых двух турах посетили Киров и Нижний Новгород. Причем из первого города в другой (около 600 км) они добирались на самолетах через Москву. Еще один выезд был в Красногорск и Архангельск.

«Енисей» в ноябре летал гораздо меньше – 12 324 км. Команда посетила соседний Кемерово, а также слетала в Ульяновск, где провела две встречи – с «Волгой» и ХК «Динамо-Казань». Да и расстояние от Москвы до Хабаровска (6141 км) почти в два раза больше, чем от столицы до Красноярска (3352 км).

ХАБАРОВСК – В ХОЗЯЙСКОЙ РАЗДЕВАЛКЕ, А НА ПОЛЕ ХОЗЯЙСТВОВАЛ «ЕНИСЕЙ»

Вход на стадион был бесплатным. На входе висело объявление: «1-й сектор – Красноярск, 11-й – Хабаровск». Но в хоккее с мячом болельщики воюют между собой крайне редко. Поэтому поклонники обоих клубов собрались на 10-м секторе, чтобы мирно пообщаться и посмотреть любимый хоккей. Большинство из них живет в Москве.

«Кто выиграет? – переспросил Валерий Грачев, легенда красногорского хоккея с мячом. – Пусть хорошо сыграют. Погода шепчет. Сам бы с удовольствим вышел бы на лед».

«СКА-Нефтяник» в прошлом сезоне выиграл и чемпионат, и Кубок стрнаы. Могли хабаровчане требовать Суперкубок «по умолчанию»? Конечно. Но есть регламент. По нему в такой ситуации соискателем почетного трофея становится финалист Кубка. Так «Енисей» 3 декабря попал в Красногорск.

По тому же регламенту хабаровчане стали номинальными хозяевами и для них «Зоркий» освободил более просторную раздевалку. А на льду по-хозяйски чувствовали себя красноярцы. Их не смущало отсутствие одного из лидеров команды, капитана сборной России Алана Джусоева. «Енисей» выглядел гораздо более свежим, к 18-й минуте трижды огорчил Дениса Рысева и вынудил тренеров «СКА-Нефтяника» взять тайм-аут. После него сразу невероятный гол забил Максим Ишкельдин, вышедший на почти родной стадион «Зоркий» с особым настроем – 1:3! «Опять наш забил», - обрадовались красногорские коллеги, намекая на то, что Алмаз Миргазов тоже играл за местный клуб.

После перерыва команды дважды обменивались забитыми мячами (Сергей Ломанов и Артем Бондаренко), но игрового преимущества «Енисея» хватило для общей победы.

СТАТИСТИКА

СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Енисей (Красноярск) - 3:6 (1:4).

4750 зрителей. Голы: Ишкельдин, 22; Бондаренко, 53; Толстихин, 89 - Викулин, 4; Миргазов, 8; Ломанов, 17, 48; Чернов, 45; Петтерссон, 87. Штраф: 0-0.

ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ СУПЕРКУБКА

№ Победитель финалист счет

1 Динамо-Москва Зоркий 5:3

2 Динамо-Москва Динамо-Казань 4:3

3 СКА-Нефтяник Енисей 4:3

4 Енисей Байкал-Энергия 8:3

5 СКА-Нефтяник Енисей 5:3

6 Енисей СКА-Нефтяник 6:3

САМЫЙ ПЕРВЫЙ

История Суперкубка началась в Красногорске 5 марта 2013 года. «Динамо-Москва», которую называли (и справедливо!) сборной мира из-за присутствия в ней россиян Михаила Свешникова, Александра Тюкавина, шведов Пэра Хеллмюрса, Даниэля Моссберга, Даниэля Берлина (Евгений Иванушкин скромно начинал эту игру на скамейке запасных!) встречалось с «Зорким», тоже тогда бывший серьезной силой. Хозяева героическими усилиями сравняли счет на 81-й минуте, но динамовцы успели забить еще дважды и победить 5:3.