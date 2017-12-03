Вратарь «Енисея» Роман Черных после матча остался на льду, сжимая огромной крепкой ручищей Суперкубок страны. Подходили дети за автографами,

– Какие ощущения, Роман?

– Отличные! Атмосфера праздника, мы выиграли, все отлично организовано. Спасибо зрителям и «СКА-Нефтянику».

– Сопернику-то за что?

– Они сильные. С такими командами очень интересно играть.

– Последние ключевые матчи вы Хабаровску уступили.

– Да, но для этого мы и играем в хоккей с мячом. Видимо, у нас есть какие-то пробелы. Мы постоянно анализируем и стараемся избегать ошибок. Надеюсь, черная полоса в матчах со «СКА-Нефтяником» позади. Теперь будем чаще побеждать.

– Когда сегодня поверил в победу?

– Я верил в нее и до матча. Оставалось только подкрепить это желание на поле.

– Где тяжелее бороться с хабаровчанами: дома, в гостях или на нейтральном поле?

– Лично мне без разницы. Здорово, что в других городах имеют возможность посмотреть матчи сильных клубов.

– С какими чувствами отправляетесь в расположение сборной?

– С желанием хорошо сыграть на «Турнире четырех». Хочется встретиться с ребятами из других команд. У нас всегда отличная атмосфера.