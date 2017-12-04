Капитан «СКА-Нефтяника» Алексей Чижов о поражении в матче за Суперкубок России и атмосфере в Красногорске — в интервью пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.

Атмосфера вокруг армейской раздевалки по завершении матча за Суперкубок России, мягко говоря, молчаливая и нерадостная. Хоккеисты один за другим выходят к автобусу мрачнее тучи. Павел Рязанцев выглядит расстроенным и уставшим и даже привычно не отказывающий в комментарии Максим Ишкельдин, накинув на голову капюшон клубной толстовки, не намерен анализировать поражение по горячим следам. «Отдуваться» за чемпионов России приходится, как и полагается, капитану. И защитник, поднимавший над головой Суперкубок в январе 2017 года, «держит удар».

— В чем «Енисей» сегодня оказался лучше «СКА-Нефтяника»?

— Лучше в том, что они здорово использовали наши ошибки на льду.

— 0:2 уже к 8-й минуте. В чём причина столь невыразительного начала матча?

— (После паузы) Пока даже не могу ответить на этот вопрос. Сами после финального свистка сели в раздевалке и задали себе этот вопрос, но так и не пришли к ответу. Не скажу, что мы «спали», но совершали банальные ошибки, допускали технический брак. А «Енисей» сразу же нас за это наказал.

— «СКА-Нефтяник» пропустил и в самом начале второго тайма…

— Выходили мы на лёд с намерением отыграться и действовать в прессинг. Но игра — такая штука, непредсказуемая.

— Ключевым моментом стал четвёртый гол «Енисея», пропущенный уже в компенсированное время первого тайма?

— Да, думаю, так и есть. К тому времени мы, казалось, переломили ход матча и стали создавать голевые моменты. Но этот гол все «смазал».

— «СКА-Нефтяник» дважды обыгрывал «Енисей» в матчах за Суперкубок России, свежа совсем недавняя победа в Кубке страны. Красноярцы оказались более «голодные» для этой победы?

— Наши матчи действительно получаются очень принципиальными, но не назову настрой соперника каким-то реваншистским. Все, что было раньше — уже история. И у «Енисея», и у нас была единственная мысль сегодня — это выиграть Суперкубок.

— Вы выигрывали трофей в Хабаровске, а соперник — на домашнем льду в Красноярске. Как игралось на нейтральном поле в Красногорске?

— Думаю, что для популяризации нашего вида спорта — это правильный шаг. Погода, конечно, немного подвела: лучше играть в «минус». Но погода — женщина непредсказуемая (улыбается). Хорошо, что не было осадков. Лёд был качественный первые минут 30 в каждом из таймов, хотя потом несколько «подсаживался».

— Хабаровский сектор, находясь на льду, слышали?

— Да, конечно. Честно говоря, мы не ожидали, что в Красногорске матч соберёт столько болельщиков.

— В Чемпионате России наступил двухнедельный перерыв. С каким настроением уходите на него?

— Настроение, конечно, после этого матча не радостное. Но мы «переварим», проанализируем свои ошибки и будем двигаться дальше. Надеюсь, если меня отпустят, на несколько дней съезжу в Кемерово к семье. И будем готовиться к матчу с «Байкал-Энергией», который намечен на 13 декабря. «Сборники» вернутся в Хабаровск только 12-го, поэтому нам будет объективно непросто. Но таков календарь и наша хоккейная жизнь.