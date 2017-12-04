Нападающий «Енисея» и сборной России Алмаз Миргазов о победе в Суперкубке России и атмосфере хоккейного праздника в Подмосковье.

Нападающий «Енисея» и сборной России Алмаз Миргазов о победе в Суперкубке России и атмосфере хоккейного праздника в Подмосковье — в интервью пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.

Капитан красноярцев Юрий Викулин принимает трофей из рук вице-президента Международной федерации бенди (FIB) Вадима Гришпуна и, чуть не уронив крышку, передаёт партнёрам по команде. Совместное фото, традиционное «хей-хей» и игроки, минуя «живой коридор» болельщиков, уходят в раздевалку. Самым последним туда придёт форвард сборной России Алмаз Миргазов, минут 25 терпеливо раздающий автографы местным мальчишкам. В очередь шутливо пристраивается экс-капитан «Зоркого», а ныне ульяновской «Волги» Пётр Захаров, тепло поздравляющий бывшего партнёра с победой. В Красногорске 25-летнего хоккеиста искренне любят и тепло вспоминают. А ещё, безусловно, ждут. Но пока 80-й номер приносит победы Красноярску.

— Эмоции сейчас внутри самые приятные и самые радостные, — делится Алмаз. — Я испытываю счастье, вернувшись сюда. Прекрасная атмосфера: хорошая погода, хороший лёд, столько зрителей пришло. И мне, конечно, приятно вернуться сюда. Как бы описать это одним словом? Наверное, это кайф. Всё, что нужно было для хоккея сегодня — я это испытал (улыбается).

— Давненько «Енисей» не выигрывал титулов…

— Поэтому сегодняшняя победа очень важна для нас и в психологическом, и в эмоциональном плане. Очень нужный успех для подъёма духа команда и для будущих матчей в сезоне.

— Два быстрых гола на первых минутах «раскрыли» команду?

— Быстрые голы всегда помогают. Они успокаивают команду и помогают быстро «войти» в игру. Поэтому важно первым забить с любым соперником. Другой вопрос — получается ли после этого удержать преимущество и увеличить его. У нас, к счастью, получилось.

— Хабаровск и Красноярск называют сильнейшими командами на сегодня, но победа в Суперкубке оказалась очень убедительной — и по счёту, и по игре…

— Рецепт прост — мы победили за счёт командной игры и единого коллектива. Но, в целом, пока рано делать выводы — сезон длинный и всё решится будущей весной.

— Самая длинная очередь после матча — к Алмазу Миргазову, и ты не торопишься в раздевалку. Шампанское там будет?

— (Смеётся) Надеюсь, что будет!