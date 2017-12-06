Напомним, Алан Джусоев, который был капитаном сборной России по хоккею с мячом на последних чемпионатах мира перед матчем за Суперкубок покинул расположение «Енисея» и не прилетел в Красногорск.

На следующий день Алан должен был явиться в расположени национальной команды для участия в мини-сборе и «Трнире четырех» в Швеции. В среду Джусоев провел полноценную тренировку в составе сборной России, а также мастер класс для юных хоккеистов «Зоркого». Настроение у Алана было хорошее, но на вопросы о своем будущем он отвечать отказался.