Савельев – восьмикратный чемпион мира, самый опытный из сегодняшнего состава сборной. Он дебютировал на чемпионатах мира в 2006 году в Стокгольме.

ДОСТИЖЕНИЯ

Чемпион России (10) : 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 (в составе «Водник» Архангельск), 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013.

Серебряный призёр Второй призёр чемпионата России: 2000/2001, 2010/2011, 2013/2014, 2014/2015.

Чемпион Обладатель Кубка России 2004/2005 (в составе «Водник» Архангельск), 2005 (осень), 2006, 2008, 2010, 2012

Чемпион Обладатель Кубка европейских чемпионов 2002, 2003, 2004 годов (в составе «Водник» Архангельск), 2006, 2008, 2009.

Чемпион Обладатель Кубка мира 2003, 2004 годов (в составе «Водник» Архангельск), 2006, 2007.

Чемпион Чемпион мира 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016.

Серебряный призёр Серебряный призёр чемпионата мира (2) : 2009, 2010, 2012. Бронзовый призел чемпионата мира (1) :2004.

Входит в число 22 лучших хоккеистов чемпионата России (10): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015.