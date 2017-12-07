Михаил Юрьев: В сборной всегда радостные лица
Перед вылетом в Швецию на «Турнир четырех» наставник сборной ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта» и пресс-службы ФХМР.
Специалист уже возглавлял сборную России и выиграл с ней чемпионаты мира 2013 и 2014 годов. Затем был перерыв, а сейчас начался второй этап пребывания Михаила Юрьева на посту главного тренера национальной команды.
«ФИЗИЧЕСКИ ДЖУСОЕВ ГОТОВ»
- Михаил Юрьевич, в каком состоянии команда?
- Если вы про эмоциональное, то в очень хорошем. В сборной всегда радостные лица, все соскучились по друзьям, общаются.
- Даже несмотря на то, что еще в воскресенье хабаровчане и красноярцы жестко бились друг с другом за Суперкубок?
- Сутки прошли, матч начал «отпускать».
- Показалось, что игроки «СКА-Нефтяника» в игре против «Енисея» 3 декабря были не в лучших физических кондициях.
- Физически они готовы хорошо. Дело в голове.
- Это связано с тем, что хабаровчане обыгрывали «Енисей» во всех последних решающих матчах?
- Нет. Дело в психологической усталости. За 35 дней мы (Юрьев – главный тренер «СКА-Нефтяника») провели 11 матчей. Это – не очень много, но есть еще регулярные перелеты из Хабаровска в европейскую часть России и обратно. Мы могли быть другими в этой игре.
- Отдельно спросим по Алану Джусоеву. В каком он состоянии, ведь капитану сборной на последних чемпионатах мира пришлось покинуть «Енисей»?
- Мы с Ананом разговаривали. Действительно, у него не самое хорошее настроение, поскольку пришлось в середине сезона покинуть команду, в которой выступал много лет. Физически Джусоев готов – нельзя за два дня растерять форму.
- В Суперкубке получил травму Павел Рязанцев и после матча 3 декабря улетел в Хабаровск. Почему вместо него не вызвали никого из резервистов?
- Он из-за повреждений давно не играет столько, сколько заслуживает. В Суперкубке Павел очень хотел сыграть и усугубил травму. Возможно, здесь есть и часть вины тренерского штаба. Сейчас Рязанцев будет восстанавливаться в Хабаровске. Была мысль вызвать кого-то на его место, но из пяти резерсных игроков резерва никто не выстпает на его позиции. Решили обойтись теми, кто есть в распоряжении. Они получать чуть больше игрового времени.
- Вы сказали, что резервистов – пять. А еще много хоккеистов реально являются кандидатами в сборную?
- Пять-шесть. Три-четыре игрока кандидата в ближайшие выходные сыграют на молодежном чемпионате мира в шведской Ветланде.
- Сергей Ломанов входит в обойму сборной?
- Да, мы с ним общались и Сергей просил не вызывать его на этот турнир. Первую половину чемпионата Сергей проводит очень сильно. Он сказал, что если будет готов на сто процентов, с удовольствием поможет сборной на чемпионате мира. Ломанов прекрасно знает требования сборной, что сюда нельзя приезжать за былые заслуги или в плохом состоянии.
- Не было мысли вызвать его вместо Рязанцева?
- Нет. Мы же договорились.
КАПИТАНОМ БУДЕТ САВЕЛЬЕВ
- Кто будет капитаном сборной?
- Дмитрий Савельев. Мы с ним уже говорили. Вице-капитанами назначим Юрия Викулина и Сергея Шабурова.
- Как Дмитрий воспринял свое назначение?
- Четыре года назад на турнире в Абакане в одном из матчей мы уже хотели доверить капитанскую повязку Савельеву, но он отказался. Сейчас мы были более категоричны и сказали, что отказы не принимаются (улыбается).
- Савельев стал капитаном потому, что самый опытный и титулованный в этой команде?
- Это – одна из причин. Его задача – доводить до партнеров тренерские идеи.
- Какие задачи стоят перед командой на этом «Турнире четырех»?
- Сыграть так, как мы договариваемся перед матчами. Также посмотрим на соперников, что готовят они, собрать, как можно больше информации.
- Тяжело играть три матча за три дня?
- Непросто, но это нельзя назвать сверхнагрузкой.
- Насколько важно выиграть турнир, если помнить, что он – последняя проверка перед домашним чемпионатом мира-2018?
- Конечно, победить хочется. Но если мы сыграем достойно и не выиграем, это тоже будет положительным результатом.
- Хабаровск готовится к чемпионату мира?
- Конечно.
- Сборная России будет жить отдельно от остальных участников?
- Да, мы написали наши предложения. Выбирали такую локацию, чтобы быстро добраться до арены. Зима в Хабаровске непредсказуемая. После снегопадов и метелей можно 2-3 километра ехать очень долго – как в Москве. Думаю, руководство края пойдет нам навстречу. В «Арене Ерофей» сборная займет раздевалку «СКА-Нефтяника».
РАСПИСАНИЕ «ТУРНИРА ЧЕТЫРЕХ»
8 декабря, пятница
17:30* Россия — Норвегия
21:00 Швеция — Финляндия
9 декабря, суббота
14:00 Швеция — Норвегия
18:30 Финляндия — Россия
10 декабря, воскресенье
12:00 Норвегия — Финляндия
16:00 Швеция — Россия
* - время московское.
СОСТАВ СБОРНОЙ
Вратари: Роман Черных («Енисей»), Виктор Каменев («СКА-Нефтяник»);
Защитники: Юрий Викулин («Енисей»), Василий Грановский («СКА-Нефтяник»), Павел Булатов («Динамо», Москва);
Полузащитники: Дмитрий Савельев («Волга»), Янис Бефус, Максим Ишкельдин (оба — «СКА-Нефтяник»), Алан Джусоев, Андрей Прокопьев, Вадим Чернов (все — «Енисей»), Сергей Шабуров («Динамо», Москва), Евгений Дергаев («Водник»);
Нападающие: Артем Боднаренко («СКА-Нефтяник»), Алмаз Миргазов («Енисей»), Вадим Архипкин («Бруберг», Швеция), Эмиль Бихузин («Волга»).
Главный тренер — Михаил Юрьев, старший тренер — Андрей Пашкин.