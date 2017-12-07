Перед вылетом в Швецию на «Турнир четырех» наставник сборной ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта» и пресс-службы ФХМР.

Специалист уже возглавлял сборную России и выиграл с ней чемпионаты мира 2013 и 2014 годов. Затем был перерыв, а сейчас начался второй этап пребывания Михаила Юрьева на посту главного тренера национальной команды.

«ФИЗИЧЕСКИ ДЖУСОЕВ ГОТОВ»

- Михаил Юрьевич, в каком состоянии команда?

- Если вы про эмоциональное, то в очень хорошем. В сборной всегда радостные лица, все соскучились по друзьям, общаются.

- Даже несмотря на то, что еще в воскресенье хабаровчане и красноярцы жестко бились друг с другом за Суперкубок?

- Сутки прошли, матч начал «отпускать».

- Показалось, что игроки «СКА-Нефтяника» в игре против «Енисея» 3 декабря были не в лучших физических кондициях.

- Физически они готовы хорошо. Дело в голове.

- Это связано с тем, что хабаровчане обыгрывали «Енисей» во всех последних решающих матчах?

- Нет. Дело в психологической усталости. За 35 дней мы (Юрьев – главный тренер «СКА-Нефтяника») провели 11 матчей. Это – не очень много, но есть еще регулярные перелеты из Хабаровска в европейскую часть России и обратно. Мы могли быть другими в этой игре.

- Отдельно спросим по Алану Джусоеву. В каком он состоянии, ведь капитану сборной на последних чемпионатах мира пришлось покинуть «Енисей»?

- Мы с Ананом разговаривали. Действительно, у него не самое хорошее настроение, поскольку пришлось в середине сезона покинуть команду, в которой выступал много лет. Физически Джусоев готов – нельзя за два дня растерять форму.

- В Суперкубке получил травму Павел Рязанцев и после матча 3 декабря улетел в Хабаровск. Почему вместо него не вызвали никого из резервистов?

- Он из-за повреждений давно не играет столько, сколько заслуживает. В Суперкубке Павел очень хотел сыграть и усугубил травму. Возможно, здесь есть и часть вины тренерского штаба. Сейчас Рязанцев будет восстанавливаться в Хабаровске. Была мысль вызвать кого-то на его место, но из пяти резерсных игроков резерва никто не выстпает на его позиции. Решили обойтись теми, кто есть в распоряжении. Они получать чуть больше игрового времени.

- Вы сказали, что резервистов – пять. А еще много хоккеистов реально являются кандидатами в сборную?

- Пять-шесть. Три-четыре игрока кандидата в ближайшие выходные сыграют на молодежном чемпионате мира в шведской Ветланде.

- Сергей Ломанов входит в обойму сборной?

- Да, мы с ним общались и Сергей просил не вызывать его на этот турнир. Первую половину чемпионата Сергей проводит очень сильно. Он сказал, что если будет готов на сто процентов, с удовольствием поможет сборной на чемпионате мира. Ломанов прекрасно знает требования сборной, что сюда нельзя приезжать за былые заслуги или в плохом состоянии.

- Не было мысли вызвать его вместо Рязанцева?

- Нет. Мы же договорились.

КАПИТАНОМ БУДЕТ САВЕЛЬЕВ

- Кто будет капитаном сборной?

- Дмитрий Савельев. Мы с ним уже говорили. Вице-капитанами назначим Юрия Викулина и Сергея Шабурова.

- Как Дмитрий воспринял свое назначение?

- Четыре года назад на турнире в Абакане в одном из матчей мы уже хотели доверить капитанскую повязку Савельеву, но он отказался. Сейчас мы были более категоричны и сказали, что отказы не принимаются (улыбается).

- Савельев стал капитаном потому, что самый опытный и титулованный в этой команде?

- Это – одна из причин. Его задача – доводить до партнеров тренерские идеи.

- Какие задачи стоят перед командой на этом «Турнире четырех»?

- Сыграть так, как мы договариваемся перед матчами. Также посмотрим на соперников, что готовят они, собрать, как можно больше информации.

- Тяжело играть три матча за три дня?

- Непросто, но это нельзя назвать сверхнагрузкой.

- Насколько важно выиграть турнир, если помнить, что он – последняя проверка перед домашним чемпионатом мира-2018?

- Конечно, победить хочется. Но если мы сыграем достойно и не выиграем, это тоже будет положительным результатом.

- Хабаровск готовится к чемпионату мира?

- Конечно.

- Сборная России будет жить отдельно от остальных участников?

- Да, мы написали наши предложения. Выбирали такую локацию, чтобы быстро добраться до арены. Зима в Хабаровске непредсказуемая. После снегопадов и метелей можно 2-3 километра ехать очень долго – как в Москве. Думаю, руководство края пойдет нам навстречу. В «Арене Ерофей» сборная займет раздевалку «СКА-Нефтяника».

РАСПИСАНИЕ «ТУРНИРА ЧЕТЫРЕХ»

8 декабря, пятница

17:30* Россия — Норвегия

21:00 Швеция — Финляндия

9 декабря, суббота

14:00 Швеция — Норвегия

18:30 Финляндия — Россия

10 декабря, воскресенье

12:00 Норвегия — Финляндия

16:00 Швеция — Россия

* - время московское.

СОСТАВ СБОРНОЙ

Вратари: Роман Черных («Енисей»), Виктор Каменев («СКА-Нефтяник»);

Защитники: Юрий Викулин («Енисей»), Василий Грановский («СКА-Нефтяник»), Павел Булатов («Динамо», Москва);

Полузащитники: Дмитрий Савельев («Волга»), Янис Бефус, Максим Ишкельдин (оба — «СКА-Нефтяник»), Алан Джусоев, Андрей Прокопьев, Вадим Чернов (все — «Енисей»), Сергей Шабуров («Динамо», Москва), Евгений Дергаев («Водник»);

Нападающие: Артем Боднаренко («СКА-Нефтяник»), Алмаз Миргазов («Енисей»), Вадим Архипкин («Бруберг», Швеция), Эмиль Бихузин («Волга»).

Главный тренер — Михаил Юрьев, старший тренер — Андрей Пашкин.