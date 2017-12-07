Восьмикратный чемпион мира Дмитрий Савельев о выборе тренерского штаба, задачах в Седерхамне и дебютантах команды – в интервью пресс-службе Федераци хоккея с мячом России.

– Главный тренер команды Михаил Юрьев объявил о том, что вы выведете команду с капитанской повязкой в Сёдерхамне. Это стало для вас неожиданностью?

– У нас был разговор с Михаилом Юрьевичем, что он доверяет мне капитанскую повязку. Хотя, признаюсь, для меня это было неожиданно. И определённую ответственность я уже начинаю чувствовать, в частности по объединению ребят и сплачиванию коллектива.

– Дольше вас, наверное, в сборной никто не играет…

– Наверное, нет. Можно сказать, я уже доигрался до старожилов (смеётся).

– Был ли в вашей карьере «капитанский» опыт?

– Да, в московском «Динамо» и в сборной России, но в товарищеских матчах. Правда, результат в тех двух матчах не был положительный – мы потерпели поражение. Но, надеюсь, я извлеку уроки из того капитанства (улыбается) и в этот раз всё будет по-другому.

– Какая задача, помимо спортивной, стоит перед командой на предстоящем «Турнире четырёх наций»?

– На командном собрании Михаил Юрьевич озвучил, что команде предстоит поменять концепцию игры и действовать по другим тактическим схемам. Словом, команда должна играть в умный хоккей. Всё это делается с прицелом на чемпионат мира в Хабаровске, поэтому матчи в Сёдерхамне – наша главная подготовка. Но и желания выиграть в Швеции никто не отменял.

– Едем только за победой?

– О победе любой ценой, как говорится, «кровь из носа» говорить не будем. Мы едем, в большей степени, получить информацию о соперниках и увидеть то, что получится из задуманного у нас.

– Вы уже играли под руководством Михаила Юрьева в сборной России. Что-то поменялось сейчас, когда главный тренер вернулся в команду спустя три года?

– Михаил Юрьевич – такой же профессионал, каким был и в первый «приход». Концепция игры, конечно, меняется, ведь изменились исполнители. В той сборной «основой» были хоккеисты из одного клуба, а сейчас – другие. Следовательно, меняется и игра. За эти годы изменился и сам хоккей.

– Вы помните свой дебют в сборной?

– Самый первый матч нет, а на чемпионатах мира – тяжело забыть. Это было в 2006 году в Стокгольме. Но он прошёл для меня настолько эмоционально, что я помню только фрагменты (улыбается).

– В нынешнем «созыве» сразу несколько дебютантов. Как они осваиваются?

– У нас очень хороший, дружелюбный и эмоционально позитивный коллектив. Поэтому у новичков нет проблем, и они ведут себя так, как и должны вести себя хоккеисты, впервые попавшие в команду. Думаю, какого-то «неправильного» поведения в раздевалке и быть не может, А вот на льду… (улыбается). Если что-то пойдёт не так, мы подскажем.