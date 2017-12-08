Сборная России в стартовом матче «Турнира четырех», которых проходит в шведском Седерхамне, разгромила команду Норвегии 16:1. Покером отметился Евгений Дергаев, по два мяча забили Алмаз Миргазов, Артем Бондаренко, Алан Джусоев и дебютант команды Эмиль Бихузин. По разу отличились Юрий Викулин, Дмитрий Савельев, Янис Бефус и Максим Ишкельдин. Интересно, что открыть счет наши сумели лишь на 21-й минуте.

В субботу Россия сыграет с Финляндией (18.30, мск), а в воскресенье — со Швецией (16.00, мск).