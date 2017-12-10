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Швеция – Финляндия – 9:4.

Россия – Норвегия – 16:1.

Голы: Дергаев (4), Бондаренко, Миргазов, Джусоев, Бихузин (по 2), Викулин, Савельев, Бефус, Ишкельдин – Калландер, 77.

Швеция – Норвегия – 16:1.

Россия – Финляндия – 4:4.

Голы: Бондаренко, 18; Ишкельдин, 39; Викулин, 71; Миргазов, 89 – Луккарила, 3, 40, 64; Хилтуннен, 77.

Норвегия – Финляндия – 2:3.

Россия – Швеция – 7:5 (5:2).

Голы: Ишкельдин, 24, 76; Архипкин, 25; Джусоев, 27, 30; Дергаев, 35, 80 - Петтерссон, 26; Эдлунд, 40, 90; Йоханссон, 54; Берлин, 81.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1 Россия           3 2 1 0 27-10 5

2 Швеция         3 2 0 1 30-12 4

3 Финляндия    3 1 1 1 11-15 3

4 Норвегия       3 0 0 3 4-35 0

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