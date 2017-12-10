Россия выиграла «Турнир четырех» в Швеции
Наши хоккеисты разгромили Норвегию, сыграли вничью с Финляндией, а вчера переиграли Швецию (7:5).
Швеция – Финляндия – 9:4.
Россия – Норвегия – 16:1.
Голы: Дергаев (4), Бондаренко, Миргазов, Джусоев, Бихузин (по 2), Викулин, Савельев, Бефус, Ишкельдин – Калландер, 77.
Швеция – Норвегия – 16:1.
Россия – Финляндия – 4:4.
Голы: Бондаренко, 18; Ишкельдин, 39; Викулин, 71; Миргазов, 89 – Луккарила, 3, 40, 64; Хилтуннен, 77.
Норвегия – Финляндия – 2:3.
Россия – Швеция – 7:5 (5:2).
Голы: Ишкельдин, 24, 76; Архипкин, 25; Джусоев, 27, 30; Дергаев, 35, 80 - Петтерссон, 26; Эдлунд, 40, 90; Йоханссон, 54; Берлин, 81.
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1 Россия 3 2 1 0 27-10 5
2 Швеция 3 2 0 1 30-12 4
3 Финляндия 3 1 1 1 11-15 3
4 Норвегия 3 0 0 3 4-35 0