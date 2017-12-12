Вечерним рейсом в понедельник из Стокгольма в Москву вернулись сразу две сборные страны: главная команда в Седерхамне проводила генеральную репетицию перед ЧМ-2018 в Хабаровске, а молодежка билась на первенстве мира (U-21) в Ветланде. Увы, кубок в самолете оказался только один: молодежка в овертайме финала уступила шведам. Подопечные Эдуарда при счете 5:4 в свою пользу на 90-й минуте не реализовали пенальти хозяева успели-таки отыгрались, а во втором овертайме забили «золотой» гол. Жаль, ведь на предварительном этапе россияне дважды шведов обыграли.

Национальная команда приехала в Седерхамн на смотрины. «Главное для нас - собрать информацию, - накануне турнира отметил главный тренер Михаил Юрьев. - И о соперниках, и о том, какой будет сборная России». Второй год подряд «Турнир четырех наций», ранее называвшийся «Кубком выходного дня», принимала Швеция. После того, как в 2015 году в Финляндии под зарядивший ливень поплыл лед и национальные сборные, не сыграв ни матча, отправились по домам, Международная федерация бенди (FIB) решила больше не рисковать и уйти под крышу. Всего за шесть месяцев в Седерхамне выстроили крытую арену. Раздевалки, правда, под крышей не поместились: их оставили в пятидесяти метрах ото льда в щитовых домиках.

Как и в прошлом году на аналогичном турнире в Тролльхеттане, трибуны «Хэллосен Арены» на битве двух сильнейших мировых хоккейных держав из 2500 мест было заполнена всего треть.

Хотя «начинка» турнира не подкачала! Кто бы мог представить, что финны позволят россиянам отыграться лишь за 30 секунд до финального свистка, добыв ничью 4:4? А на следующий день уже сами наследники Сами Лаакконена промучаются с норвежцами, вырвав победу только на 92-й минуте? При том, что накануне «любители», ведомые Игорем Прахтом, как сам тренер назвал своих подопечных, получили урок от «профессионалов» из России и Швеции — дважды по 1:16. Но «гвоздем» программы стало хоккейное «классико». И не только из-за «вкусной» вывески, а, в первую очередь, по качеству игры, продемонстрированной сборной России.

«Шведы хотели нас просто растоптать, — безапелляционно заявил после финального свистка Юрьев. — И приехать в Хабаровск уверенными в своей непобедимости». Но сборная России провела образцовый первый тайм, с места в карьер навязав действующим чемпионам мира свою агрессивную игру и фактически лишив хозяев вариантов в атаке. Шведов в при уверенной игре Романа Черных спасали только угловые, а «шестиминутка» от Алана Джусоева (с 28-й по 34-ю минуту полузащитник дважды забил сам и один раз ассистировал партнерам) привела к унизительным для хозяев цифрам - 5:1 в пользу России к перерыву. После перерыва гости «плясали от печки», не подпуская скандинавов близко. Локальный успех в матче (7:5) привел к итоговому на «Турнире четырех наций». Между прочим, второй год подряд.

«После не слишком удачного матча с финнами многие нас стали критиковать, - резюмировал один из лучших игроков сборной России на турнире Алан Джусоев. — Получается, что каждый раз мы едем доказывать, что чего-то стоим».

Что ж, и своим болельщикам, и шведам доказали!

СТАТИСТИКА

ТУРНИР ЧЕТЫРЕХ НАЦИЙ

Швеция – Финляндия – 9:4.

Россия – Норвегия – 16:1.

Голы: Дергаев (4), Бондаренко, Миргазов, Джусоев, Бихузин (по 2), Викулин, Савельев, Бефус, Ишкельдин – Калландер, 77.

Швеция – Норвегия – 16:1.

Россия – Финляндия – 4:4.

Голы: Бондаренко, 18; Ишкельдин, 39; Викулин, 71; Миргазов, 89 – Луккарила, 3, 40, 64; Хилтуннен, 77.

Норвегия – Финляндия – 2:3.

Россия – Швеция – 7:5 (5:2).

Голы: Ишкельдин, 24, 76; Архипкин, 25; Джусоев, 27, 30; Дергаев, 35, 80 - Петтерссон, 26; Эдлунд, 40, 90; Йоханссон, 54; Берлин, 81.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1 Россия 3 2 1 0 27-10 5

2 Швеция 3 2 0 1 30-12 4

3 Финляндия 3 1 1 1 11-15 3

4 Норвегия 3 0 0 3 4-35 0