После того, как «Енисей» 3 декабря приехал на Суперкубок без одного из своих знаковых хоккеистов, стало понятно, что пути красноярского клуба и Алана Джусоева разошлись. Корреспондент «Советского спорта» поговорил со многими хоккейными и околохоккейными людьми в поиске ответа на вопрос - почему же Джусоев покинул красноярский клуб?

Но почему неймется мне?

Нахальный я!

Условья, в общем, в колее

Нормальные.

Никто не стукнет, не притрет –

Не жалуйся.

Захочешь двигаться вперед?

Пожалуйста.

Отказа нет в еде-питье

В уютной этой колее…

Владимир Высоцкий

Среди моих собеседников были тренеры и игроки сборной страны (нынешние и бывшие), красноярские болельщики и журналисты, знакомые с положением дел в «Енисее». Сразу скажем, что никакого конфликта между наставником красноярцев Сергеем Ломановым-старшим и хоккеистом нет.

ПРИЧИНА №1

ФИНАНСОВАЯ: БЕНДИЙНЫЙ НЕЙМАР?

На первый взгляд, дело не в финансовом вопросе. Действительно: Алан после того, как провел прошлый сезон в «Сандвикене», совсем недавно заключил новый контракт с «Енисеем», где прописаны все бонусы. Правда, можно допустить, что были какие-то устные договоренности без документов и они не выполнялись. Но тогда возник бы конфликт между Ломановым-старшим и Джусоевым. А о нем никто не слышал.

Правда, наверняка есть клубы (скорее всего, в России), которые могут предложить контракт больше, чем в Красноярске. И даже неустойку «Енисею» выплатят. Тем самым будут убиты сразу два зайца: клуб и сами усилится (сомнений в том, что экс-капитан сборной России усилит любой клуб, нет), и соперник лишится лидера. Ушел же Неймар из «Барселоны» в ПСЖ. Правда, не в середине сезона.

ПРИЧИНА №2

ТВОРЧЕСКАЯ: ОТКАЗА НЕТ В ЕДЕ-ПИТЬЕ…

«Енисей» сейчас использует много игровых схем, где мало место импровизации. А Алан – игрок творческий и не всегда хочет ехать только в своей колее.

ПРИЧИНА №3

КОНКУРЕНТНАЯ: КТО ИГРАЕТ НА РОЯЛЕ?

Если два года назад красноярская молодежь была, в основном, в подносчиках снарядов, то сейчас она заматерела и даже на тренировках не дает спуску лидерам команды. А на матчах еще и из состава вытесняет. Джусоев, в силу своего взрывного характера, с этим мириться не может. Да, он был подносчиком снарядов, играл бортовика и таскал рояль в сборной. Но тогда солировали легенды российского хоккея с мячом Михаил Свешников, Александр Тюкавин, Иван Максимов… Было, правда, это довольно давно. С тех пор Джусоев и мастерства набрался, и заматерел. Да и легенды почти все завершили карьеры.

ПРИЧИНА №4

ЛИДЕРСКАЯ: ДВА МЕДВЕДЯ В ЦЕНТРЕ ПОЛЯ

Эта причина называлась чаще всего. Игра «Енисея», в основном, строится через Сергей Ломанова-младшего. А он сейчас действует в глубокой оттяжке, практически на месте центрального полузащитника. Там же, где играл и Алан. Но молодежь интуитивно чаще всего ищет для паса именно Ломанова. А мяч-то один. Понятно, что это не может задевать игроков с психологией лидера. Напомню, Алан Джусоев уже капитанил (и это в 24 года!) в сборной на ЧМ-2017 и поиграл сезон в «Сандвикене», одном из сильнейших шведских клубов.

P.S. Сергей Ломанов-старший в интервью одному из красноярских телеканалов сказал, что у Джусоева на момент ухода из клуба (1 декабря) была плохая игровая форма. Сейчас это звучит странно, ведь 10 декабря в игре со сборной Швеции на «Турнире четырех наций» Алан забил два гола и сделал две результативные передачи.