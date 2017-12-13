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В каждой команде забивали по три игрока. Только хабаровчане сделали это шесть раз, а гости – пять.

3 декабря «СКА-Нефятник» проиграл «Енисею» в матче за Суперкубок. Первый раз в российских турнирах этого сезона. Причем, поражение было заслуженное и почти безоговорочное. Потом пять лидеров команды и главный тренер Михаил Юрьев улетели со сборной на «Турнир четырех наций» в Швецию, а Валерий Ивкин отправился в молодежку на первенсто мира. Капитан хабаровчан Алексей Чижов сказал после Суперкубка: «Почти половина команды вернется домой только 12 декабря, а 13-го у нас игра с «Байкал-Энергией».

Юрьев о перемещении команды в пространстве и времени говорит мало – не хочет лишний раз напоминать своим подопечным о сложной жизни. Но после Суперкубка он сетовал именно на психологическую усталость: «За 35 дней провели 11 матчей. Это – не очень много, если бы не постоянные долгие перелеты».

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«СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию»

Действительно, дальневосточникам не позавидуешь. Почти сутки добираться из Седерхамна до Хабаровска, разменять девять (!) часовых поясов и, едва отдохнув, выходить на лед против сильного соперника. У иркутян подобное испытание выпало на долю нападающего Никиты Иванова (он приехал из молодежки) и помощника Юрьева в сборной Андрея Пашкина.

Кстати, в паблике «Советского спорта» «Песнь льда и мяча» ВКонтакте мы провели опрос: кто победит в матче «СКА-Нефтяник» – «Байкал-Энергия». 71% ответивших поставили на хозяев, почти 20% – на гостей и 9% – на боевую ничью.

Весь первый тайм хабаровчане пытались проснуться. Получалось не очень. На гол Антипова своим ответил Иванов, влетев в ворота вместе с мячом. Никите нужно было показать наставнику национальной команды свою готовность усилить ее перед ЧМ-2018, который будет принимать Хабаровск. Чудеса в воротах гостей творил Григорий Лапин, тоже когда-то игравший в сборной. А вот Юрьев своего голкипера-сборника Виктора Каменева решил поберечь и доверил место в воротах Денису Рысеву, который много лет защищал ворота «Байкал-Энергии» и был кумиром иркутских болельщиков. Трехкратного чемпиона мира (пусть он и не был №1 в сборной России) Рысева, как показалось, в межсезонье приглашали на роль первого номера флагмана нашего хоккея, но практически все решающие матчи проводит Каменев.

А после перерыва за дело принялся Максим Ишкельдин. Сначала – голевой пас на Антипова, затем – два подряд гола – получайте 4:1. Последние 30 минут «Байкал-Энергия» выиграла 4:2 за счет голов того же Иванова, Вассермана и дубля Шевцова.

В чемпионате России «СКА-Нефтяник» по-прежнему очков не теряет.

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск) – 6:5 (1:1)

Голы: Антипов, 17, 50, 77; Ишкельдин, 51, 61; Бондаренко, 66 – Иванов, 23, 67; Вассерман, 64; Шевцов, 85, 87

Штраф: 20-50

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