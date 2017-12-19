Почти год «СКА-Нефтяник» не знал поражений в чемпионате России, но вновь, как и в декабре 2016, оступился в Красноярске.

«Енисей», обыграв прямого конкурента, вышел на первое место в турнирной таблице.

Действующий чемпион России пожаловал на берега Енисея, имея в активе впечатляющую серию из 25 побед подряд в Суперлиге. На стадионе «Локомотив», который стал домом «Енисея» на период строительства крытой арены, повесили баннер, восхваляющий триумфаторов Суперкубка.

Хозяева привыкают играть без Алана Джусоева. Бендийки с его фамилией популярны в болельщицкой среде. В Красноярске обошлись без сжигания формы бывшего кумира, но 15-й номер меняют на 95-й и прямо на фамилию «Джусоев» набивают «Петтерсон».

От игры Джусоева в «Енисее» действительно зависело немало, но Сергей Ломанов-старший после игры был категоричен: « Тема закрыта! У нас есть как минимум восемь ребят, которые ничуть не хуже, а то и лучше Джусоева».

С первых минут обе команды не дают друг другу продохнуть ни на одном участке поля. Удачу приносит первый же угловой «Енисея» - 1:0. 20-й мяч в чемпионате только закрепляет лидирующий позиции Сергея Ломанова-младшего в снайперской гонке.

В середине тайма в штрафной гостей сбивают Вячеслава Вдовенко, и 12-метровый уверенно реализует Петтерсон – 2:0. Сразу после перерыва Артем Бондаренко лучше других ориентируется вблизи ворот своих бывших одноклубников. 2:1 – хабаровчане ликуют. Интрига вернулась? Нет. Подачу Алмаза Миргазова изумительным ударом слета под перекладину замыкает Петтерсон. А чуть позже Миргазов забил с углового.

В концовке команды дали волю эмоциям после того, как молодой Валерий Ивкин откровенно вытолкнул Дмитрия Макарова за пределы ледовой площадки. Разговоры на повышенных тонах едва не переросли в массовую потасовку. Но время матча очень вовремя истекло.

Для автора золотого гола в финале-2014 Олега Толстихина этот матч стал первым, проведенным в Красноярске не в форме «Енисея». После игры 30-летний полузащитник признал, что его команда выглядела тяжеловатой: «Да, у нас сейчас есть небольшой спад, плюс было очень мало замен. Сегодня был контактный хоккей, много борьбы, в которой никто не хотел уступать. Просмотрим игру, сделаем выводы».

4:1 – впервые за год «СКА-Нефтяник» проигрывает в чемпионате и уступает «Енисею» лидирующую позицию в таблице. Впрочем, у Хабаровска мало поводов кручиниться, ведь сомнений в том, что эти же команды разыграют золотые медали в мартовском финале, все меньше.

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

Сергей ЛОМАНОВ, главный тренер «Енисея»:

- У меня были опасения, всегда непросто приезжать домой с длительного выезда - попадаешь на адаптацию. Ребята уже понимают, что в таких играх нужно работать, не давать сопернику поднять голову в единоборствах. И у нас все получилось.

Михаил ЮРЬЕВ, главный тренер «СКА-Нефтяника»:

- Матч, как и ожидалось, получился боевым, жестким, с большим количеством единоборств. Зрителям такие нравятся. У нас сегодня было всего три замены - непростой период. В таком матче резерв имеет значение.

СТАТИСТИКА

Енисей (Красноярск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 4:1 (2:0).

Голы: Ломанов, 8; Петтерссон, 28, 58; Миргазов, 77 – Бондаренко, 48.

Кузбасс (Кемерово) - Байкал-Энергия (Иркутск) – 6:4.

Голы: Швецов, 29; Стасенко, 32, 63; Павенский, 44; Земцов, 59; Каланчин, 79 – Тремаскин, 7, 46; Шевцов, 45; Дубовик, 83.

Уральский трубник (Первоуральск) – Волга (Ульяновск) – 2:1.

Голы: Цыганенко, 50; Черных, 59 – Ларионов, 83.

Сибсельмаш (Новосибирск) - Динамо-Казань – 7:2.

Голы: Исалиев, 14; Вшивков, 21; Леонов, 27; Доровских, 51; Анисимов, 64, 78; Ган, 88 – Перевощиков, 34; Ибрагимов, 41.

Динамо-Москва – Родина (Киров) – 6:2.

Голы: Филиппов, 2; Тарасов, 40; Попеляев, 49; Барбаков, 67, 84; Пожилов, 89 – Зубарев, 27; Бармин, 61.

Строитель (Сыктывкар) – Старт (Нижний Новгород) - 2:9.

Голы: Шебонкин, 39; Зубарев, 83 – Корев, 33; Анциферов, 41, 90; Пахомов, 64, 73, 80; Котков, 69; Бушуев, 70; Киселев, 76.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 ДЕКАБРЯ

И В Н П М О

1. Енисей 10 9 0 1 74-16 27

2. СКА-Нефтяник 10 9 0 1 57-22 27

3. Ур. трубник 10 8 0 2 48-39 24

4. Динамо-Москва 10 7 0 3 48-31 21

5. Сибсельмаш 10 6 0 4 55-55 18

6. Кузбасс 10 6 0 4 46-34 18

7. Волга 11 6 0 5 39-34 18

8. Байкал-Энергия 10 5 2 3 51-40 17

9. Водник 10 4 1 5 33-41 13

10. Старт 10 4 0 6 44-47 12

11. Динамо-Казань 11 2 1 8 19-59 7

12. Зоркий 10 1 2 7 26-48 5

13. Строитель 10 1 0 9 23-58 3

14. Родина 10 0 0 10 15-54 0

Ближайшие матчи. 22 декабря (пятница). Енисей - Байкал-Энергия, Кузбасс - СКА-Нефтяник, Уральский трубник - Динамо-Казань, Сибсельмаш- Волга, Зоркий – Водник, Родина – Динамо, Старт – Строитель.