«Енисей» одержал 11-ю победу и точно уйдет на новогодний перерыв лидером. Иркутске болельщики увидели сразу шесть голов нападающего Александра Егорычева, а «Байкал-Энергия»переиграла крепкий «Сибсельмаш» (10:3). «СКА-Нефтяник» опроверг предположения о том, что в команде кризис, а «Водник» никак не может забраться в зону плей-офф.

«Енисей» забил московским динамовцам четыре гола в первом тайме и позволил себе после перерыва немного ослабить хватку (4:1). «Динамо-Москва» может даже занести эту игру себе в актив, ведь в Красноярске с таким же счетом проиграл чемпион страны «СКА-Нефтяник». А вице-чемпион три дня назад был разгромлен (11:2).

После поражения от лидера хабаровчане очень неожиданно 22 декабря оступились и в Кемерове (3:4). Сразу пошли разговоры, что, мол, чемпион уже не тот. Однако набрал кондиции после травмы Павел Рязанцев (что не может не радовать наставников сборной) и сделал дубль, хорошо настроился Артем Бондаренко – получите хет-трик. Еще один гол (первый в чемпионате!) забил атакующий полузащитник сборной Янис Бефус. В итоге убедительные 6:2 с идущим на третьем месте «Уральским трубником».

«Байкал-Энергия» тоже привезла с выезда Кемерово-Красноярск ноль очков и кошмарную разницу мячей 6-17. Наставники иркутян сразу написали заявления об отставке. А ведь Андрей Пашкин приводил «Енисей» к чемпионству, работал в шведском «Хаммарбю», является одним из тренеров сборной… Евгений Ерахтин в Иркутске завоевывал медали как игрок и как тренер.

На помощь позвали Николая Кадакина, которого полюбили местные болельщики за пять проведенных в «Байкал-Энергии» сезонов. Вчера стадион «Труд», как и 10-12 лет назад скандировал: «Ни-ко-лай Ка-да-кин!» Возможно, скоро будут хором славить и Александра Егорычева, забившего «Сибсельмашу» шесть мячей. Интересно, что в предыдущих семи встречах Егорычев отличился всего трижды.

Ключевым моментом встречи стало столкновение вратаря гостей Игоря Долгополова и форвардаТимофея Безносова. Нападающий получил травму, а голкипер – красную карточку за фол последней надежды. Случилось это при счете 2:0.

Иркутяне пока балансируют на границе зоны плей-офф. А вот «Водник» туда никак не может ворваться. Архангелогородцы в Нижнем Новгороде набрали первое очко в шести выездных встречах. Игру команды по-прежнему ведут 41-летний Максим Чермных и 42-летний Александр Тюкавин, заставшие золотые времена клуба… Обещание спортивных властей региона омолодить состав, так и остались пустыми словами. И смена главного тренера пока не помогает.

СТАТИСТИКА

«Енисей» (Красноярск) – «Динамо-Москва» – 4:1.

Голы: Чернышев, 8; Петтерссон, 25, 40; Миргазов, 39 – Тарасов, 53.

«Кузбасс» (Кемерово) – «Строитель» (Сыктывкар) – 8:4.

Голы: Швецов, 13, 73; Стасенко, 42, 50; Павенский, 44; Игошин, 56; Козлов, 61; Криушенков, 72 – Свиридов, 33, 47; Садаков, 37; Кораблин, 65.

«Родина» (Киров) – «Зоркий» (Красногорск) – 1:4.

Голы: Самойлов, 72 – Селиванов, 1; Василенко, 11; Корев, 12; Волгужев, 88.

«Старт» (Нижний Новгород) – «Водник» (Архангельск) – 1:1.

Голы: Анциферов, 16 – Козлов, 23.

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - «Уральский трубник» (Первоуральск) – 6:2.

Голы: Бефус, 6; Бондаренко, 44, 55, 86; Рязанцев, 46, 73 – Красиков, 50, 89.

«Байкал-Энергия» – «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 10:3.

Голы: А. Егорычев, 4, 21, 25, 50, 60, 84; Тремаскин, 5, 47; Фероян, 36; Дубовик, 90 – Исалиев, 37, 57; Анисимов, 52.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ДЕКАБРЯ

Ближайшие матчи. 28 декабря (четверг). Енисей – Строитель, Кузбасс – Динамо, Волга – Динамо-Казань, Зоркий – Старт, Водник – Родина. 29 декабря (пятница). СКА-Нефтяник – Сибсельмаш, Байкал-Энергия – Уральский трубник.