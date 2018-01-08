В чемпионате России по хоккею с мячом в самой результативной встрече 2018 года московские динамовцы переиграли «Кузбасс» 10:5. Сразу пять хоккеистов забили по два мяча.

Из-за праздничных представлений в СК» Крылатское» два матча в новом 2018 году «Динамо-Москва» проводило в Красногорске. 5 января москвичи уступили «Енисею» (3:7), лидеру чемпионата России и по очкам, и по игре.

Вчера соперником динамовцев был «Кузбасс» – прямой конкурент в борьбе за место в плей-офф. Кемеровчане начали сезон с трех поражений подряд (два из них домашних), но в следующих 11 матчах «Кузбасс» выиграл девять раз!

За пару часов до начала матча повалил снег. На разминке команды, в основном, отрабатывали верховые передачи. К такой погоде, все-таки, больше привычны гости, но это не помешало номинальным хозяевам открыть счет уже на 4-й минуте. Михаил Жданов жестко встретил у чужих ворот Василия Жаукенова, отобрал мяч и закатил его в сетку – 1:0. «Кузбасс» ответил голом Павла Якушева, замкнувшего фланговую передачу Олега Земцова.

В этом матче можно было понаблюдать за действиями кандидатов в сборную России на ЧМ-2018. В предварительную заявку, которая была направлена в Международную федерацию бенди 2 января, вошли 9 игроков «Енисея», 7 – «СКА-Нефтяника», 3 – ХК «Динамо-Москва» (Сергей Шабуров, Павел Булатов, Дмитрий Барбаков), 2 – «Волги», по одному представляют «Байкал-Энергию», «Кузбасс» (Владимир Каланчин) «Водник», шведские «Хаммарбю» и «Бруберг».

Мастерство Булатова (защитник даже забил гол после розыгрыша свободного удара) и Шабурова сомнений не вызывает, они всегда выступают на солидном уровне. Барбаков и Каланчин вчера тоже очень старались, но пока они не являются солистами даже в своих клубах.

Дважды (оба гола – с пенальти) огорчил свой бывший клуб динамовец Владислав Тарасов. Мог он сделать и хет-трик, но его третий по счету удар с 12-метровой отметки отразил вратарь Сергей Морозов. Интересно, что совсем недавно в тренерский штаб ХК «Динамо-Москва» вошел его отец Сергей Тарасов, тоже много поигравший в «Кузбассе» и тренировавший родной клуб. Дублями отметились динамовцы Кирилл Попеляев и Иван Щеглов, а также кузбассовцы Вячеслав Швецов и Богдан Павенский.

В конце первого тайма снегопад припустил с новой силой. Поэтому перерыв затянулся на долгих 38 минут. Снегоуборочная машина так торопилась, что запуталась в заградительной сетке. По чистому льду в обоюдоострой игре динамовцы оказались удачливее.

СТАТИСТИКА

5 января

Уральский трубник – СКА-Нефтяник – 4:4

Сибсельмаш – Байкал-Энергия – 2:5

Родина – Водник – 1:9

Старт – Зоркий – 3:2

Динамо – Енисей – 3:7

Строитель – Кузбасс – 5:9

8 января

Динамо – Кузбасс – 10:5 (3:2)

Голы: Жданов, 4; Тарасов, 18, 51; Попеляев, 37, 49; Булатов, 62; Щеглов, 76, 83; Бутенко, 85; Филиппов, 90 – Якушев, 14; Павенский, 30, 86; Швецов, 52, 69

Динамо-Казань – Волга – 3:4 (2:1)

Голы: Вахрушев, 26; Рязанов, 37; Ибрагимов, 78 – Тургунов, 30; Степанов, 53; Кузнецов, 61; Филимонов, 87

Сибсельмаш – СКА-Нефтяник – 3:2 (1:1)

Голы: Анисимов, 25; Исалиев, 54; Вшивков, 85 – Бондаренко, 27; Ничков, 58

Водник – Старт – 5:3 (2:1)

Голы: Калинин, 16; Логинов, 19; Чермных, 49; Насонов, 74; Дергаев, 75 – Корев, 4, 78; Перминов, 64

Зоркий – Родина – 6:2 (2:0)

Голы: Василенко, 30; Волгужев, 35, 54; Новецкий, 52; Горячев, 82; Завидовский, 86 – Ланских, 60; Ронжин, 79

Строитель – Енисей – 0:10 (0:4)

Уральский трубник – Байкал-Энергия – 4:5 (3:3)

ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 ЯНВАРЯ​

Ближайшие матчи. 11 января (четверг). Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник, Енисей – Родина, Кузбасс – Старт, Уральский трубник – Зоркий, Сибсельмаш – Водник, Волга – Динамо, Динамо-Казань – Строитель.