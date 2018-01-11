В центральном матче игрового дня чемпионата России по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» в Иркутске убедительно переиграл «Байкал-Энергию» (5:1) и продолжает занимать второе место.

Казалось, что финалисты чемпионата России-2017 подошли ко второй очной встрече в разных физических кондициях. Вице-чемпион страны «Байкал-Энергия», поменяв тренерский штаб, под руководством Николая Кадакина победила в четырех встречах подряд. В том числе в Новосибирске (5:2) и Первоуральске (5:4), где «СКА-Нефтяник» потерял очки. А действующий чемпион России в шести последних матчах проиграл трижды и один раз сыграл вничью. Для сравнения: за весь прошлый сезон у хабаровчан была одна ничья и одно поражение! Наставник дальневосточников Михаил Юрьев объяснил неудачи короткой скамейкой: «Играем одним составом, резервисты просто не успевают по скорости».

Матч начался с гола иркутянина Александра Егорычева, но на этом голевой запас хозяев иссяк. А хабаровчане усилиями Алексея Ничкова, Павла Рязанцева (он вышел на лед после долгого перерыва, связанного с травмой) и Яниса Бефуса к перерыву повели 3:1.

Почти весь второй тайм гости играли в меньшинстве (50 минут штрафа!), порой даже вдевятером против 11 соперников. Однако атакам «Байкал-Энергии» не хватало стройности. Мало кто успевал за прима-форвардом иркутян Никитой Ивановым. Он, кстати, - единственный кандидат в сборную России на ЧМ-2018 из иркутского клуба. У хабаровчан же забил Ничков, а точку в матче поставил разозлившийся после двух удалений Денис Потемин.

Из других матчей выделим суперволевую победу «Волги». Ульяновцы проигрывали московскому «Динамо» 0:3 к 54-й минуте, но сумели победить 4:3. Два последних гола на счету Владислава Кузнецова.

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

Михаил ЮРЬЕВ, главный тренер «СКА-Нефтяника»:

– Мы выиграли заслуженно. Развить успех помешало большое количество удалений. Поможет ли нам недельный перерыв? Он у нас будет гораздо короче, чем у других команд. Домой мы попадем только в субботу. Нам бы хотелось играть выездные серии из четырех матчей.

Николай КАДАКИН, и.о. главного тренера «Байкал-Энергии»:

– У нас был непростой выезд, в котором игроки потратили много сил. Это, конечно, повлияло на ход встречи. Особенно против такой мощной команды. Было много ошибок и в обороне, и в атаке. Гости победили по делу. Мы очень ждем возвращения в строй Евгения Иванушкина.

СТАТИСТИКА

Байкал-Энергия (Иркутск) - СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 1:5 (1:3).

Голы: А. Егорычев, 13 – Ничков, 23, 54; Рязанцев, 40; Бефус, 45; Потемин, 79.

Енисей (Красноярск) – Родина (Киров) – 14:0 (7:0).

Голы: Миргазов, 5, 31, 67; Чернышев, 10; Лопатин, 16; Ломанов, 24, 29, 41; Петтерссон, 47, 71; Макаров, 53, 55; Ахметзянов, 66, 73.

Кузбасс (Кемерово) – Старт (Нижний Новгород) – 5:3 (3:1).

Голы: Криушенков, 23; Каланчин, 31, 66; Швецов, 37; Стасенко, 87 – Анциферов, 41; Киселев, 60; Пахомов, 68.

Сибсельмаш (Новосибирск) – Водник (Архангельск) – 5:2 (3:1).

Голы: Ган, 25; Исалиев, 32; Дарковский, 34; Вшивков, 73; Петровский, 81- Логинов, 37 Гладышев, 90.

Уральский трубник (Первоуральск) – Зоркий (Красногорск) - 5:2 (4:1).

Голы: Герасимов, 13; Красиков, 19, 74; Почкунов, 29, 36 – Василенко, 22; Волгужев, 89.

Волга (Ульяновск) – Динамо (Москва) - 4:3 (0:1).

Голы: Галяутдинов, 59; Ларионов, 68; Кузнецов, 82, 90 – Щеглов, 28, 51; Барбаков, 54.

Строитель (Сыктывкар) - Динамо-Казань - 2:2 (1:1).

Голы: Садаков, 6; Лихачев, 80 – Ибрагимов, 24; Децура, 54.

Ближайшие матчи. 14 января (воскресенье). Енисей – Старт, Кузбасс – Родина, Уральский трубник – Водник, Сибсельмаш – Зоркий, Динамо – Динамо-Казань, Строитель – Волга.