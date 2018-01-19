День рождения Владимира Янко, возвращение в Иркутск Евгения Иванушкина, покер Александра Егорычева, голевой град в Хабаровске и второе поражение «Енисея» в нашем обзоре об очередном игровом дне чемпионата России по хоккею с мячом.

18 января 69 лет исполнилось спортивному директору «Байкал-Энергии» Владимиру Янко. Он, будучи игроком, четыре раза выигрывал чемпионаты мира и добавил к этим золотым медалям еще шесть тренерских побед. Словно в честь праздника, Янко и его клуб получили в четверг в соперники «Енисей», безоговорочного лидера чемпионата России.

Эх, если бы, этот матч состоялся хотя бы месяцем раньше. Тогда покер прима-форварда «Байкал-Энергии» Александра Егорычеваточно не остался бы незамеченным тренерским штабом сборной России. Но у Егорычева в этом сезоне то густо, то пусто. 14 ноября – хет-трик в игре с ХК «Динамо-Казань», 26 декабря – шесть мячей в ворота «Сибсельмаша», а между ними – четыре «сухих» матча. И это – тот «сухарь». Которым нападающим гордиться никак нельзя.

Как раз 18 января главные тренер национальной команды Михаил Юрьев назвал состав сборной на ЧМ-2018. Егорычев в нее попасть никак не мог, поскольку его не было даже в расширенном списке. В итоге на хабаровский чемпионат мира от вице-чемпиона страны не едет никто. «Енисей» же делегировал в главную команду страны сразу семь хоккеистов. Однако более мастеровитая и опытная команда не устояла перед натиском более мотивированных соперников. Гости весь матч были в положении отыгрывающихся, но в итоге потерпели второе поражение в сезоне.

А накануне этого матча в Иркутск вернулся восстанавливающийся после операции на спине Евгений Иванушкин, один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов страны. Он сразу был назначен играющим тренером и во время встречи с «Енисеем» помогал наставнику команды Николаю Кадакину.

– С днем рождения, Владимир Владимирович! – поздравления корреспондента «Советского спорта» прозвучали, когда в Иркутске уже наступило 19 января. – Команда решила не дарить вам галстук?

– Спасибо. Знаю я этот анекдот и не люблю. Ребята сегодня сыграли здорово и создали больше моментов, чем «Енисей».

– Отпраздновать после матча успели?

– Нет, там – суета. Отметим в пятницу.

Матч «СКА-Нефтяник» – «Кузбасс» мог стать решающим для кандидатов в сборную от этих клубов. Похоже, с вратарем Михаил Юрьев определился еще на тренировках – Денис Рысев защищал ворота в этом матче и вошел в заявку на ЧМ-2018. А вот готовность Павла Рязанцева и Юрия Шардакова, видимо, не устроили наставника национальной команды. Они на домашнем чемпионате мира не сыграют. Зато впечатлил, видимо, Юрьева нападающий кемеровчан Владимир Каланчин, забивший два гола и однажды ассистировавший Вячеславу Швецову. Порадовала отличная форма Артема Бондаренко (на его счету покер и две голевые передачи) и ключевого игрока сегодняшней сборной Максима Ишкельдина, который сделал хет-трик.

Очень важной для борьбы за попадание в первую четверку была игра в Ульяновске, где «Волга» принимала прямого конкурента «Уральский трубник». Три мяча форварда ульяновцев Игоря Ларионова обеспечили победу хозяевам (8:4) и вывели «Волгу» на чистое третье место. Ларионов очень старался, ведь он был в расширенном списке сборной, но в окончательную заявку не попал.

21 января «СКА-Нефтяник» сыграет дома с «Енисеем», в которой под присмотром Михаила Юрьева сыграют 12 сборников. Это будет для них контрольная прикидка перед стартующим 29 января чемпионатом мира.

СТАТИСТИКА

СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Кузбасс (Кемерово) – 11:6 (8:1).

Голы: Ишкельдин, 6, 24, 88; Рязанцев, 16; Бондаренко,21, 33, 53, 60; Толстихин, 29; Потемин, 36; Шардаков, 43 – Каланчин, 42, 80; Швецов, 46; Стасенко, 53, 61, 72.

Байкал-Энергия (Иркутск) – Енисей (Красноярск) – 4:3 (3:2).

Голы: А. Егорычев, 3, 6, 35, 58 – Ломанов, 31; Шевцов, 33; Макаров, 80.

Волга – Уральский трубник – 8:4 (5:2).

Голы: Ларионов, 7, 48, 79; Захаров, 8; Рязанов, 9; Степанов, 18; Кузнецов, 42, 64 – Ширяев, 22, 35, 70; Сидоров, 77.

Родина (Киров) – Строитель (Сыктывкар) – 3:4 (2:1).

Голы: Ронжин, 27; Рычагов, 64; Евтюшин, 61 – Немцев, 12; Селедков, 67, 78; Кораблин, 73.

Динамо-Казань – Сибсельмаш (Новосибирск) – 4:5 (2:2).

Старт (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 3:4 (2:2).

Ближайшие матчи. 21 января (воскресенье). СКА-Нефтяник – Енисей, Байкал-Энергия – Кузбасс, Волга – Сибсельмаш, Динамо-Казань – Уральский трубник, Водник – Зоркий, Динамо – Старт, Строитель – Родина.