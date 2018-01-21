5365 зрителей посмотрели матч лидеров чемпионата России по хоккею с мячом на хабаровской «Арене Ерофей», где ровно через неделю стартует ЧМ-2018.

Сборная России наверняка сыграет в финале чемпионата мира 4 февраля. А вчера на хабаровский лед вышли 12 наших сборников. Семь представляли «Енисей», пять – «СКА-Нефтяник». Серьезную зарубу накануне главного события хоккейного сезона команды решили не устраивать (всего 30 минут штрафа), но красивыми голами болельщиков порадовали. Солировал Павел Рязанцев, оставшийся вне заявки национальной команды. Свой мяч забил и Максим Ишкельдин, набравший отличную форму. «О чемпионате мира лично мне напоминают только картинки на льду «Арены Ерофей», – сказал Максим журналистам. – О сборной я начну думать с понедельника, когда начнется сбор». Кстати, для «СКА-Нефтяника» это был очень важный матч. В случае неудачи и победы «Волги» над «Сибсельмашем», ульяновцы могли вплотную приблизиться ко второму месту. Но хабаравчане выиграли, а «Волга» уступила на своем льду.

«Байкал-Энергия» под руководством Николая Кадакина выиграл шесть матчей из семи и закрепился в зоне плей-офф. Утром в Иркутске термометры показывали минус 37 градусов, но днем «потеплело» до -31. Арбитры даже не стали разбивать игру на три тайма. Теперь вам понятно, почему ЧМ-2019, отданный было Иркутску, перенесли в Швецию? Городу нужно срочно строить крытый ледовый дворец для хоккея с мячом.

Вчера чемпионат России взял 17-дневную паузу. Он вернется 8 февраля. Это будет уже финишная прямая предварительного этапа.

СТАТИСТИКА

СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Енисей (Красноярск) – 5:3 (2:0)

Голы: Рязанцев, 8, 34, 68; Ишкельдин, 50; Шардаков, 64 – Чернышев, 57; Миргазов, 74, 80

Байкал-Энергия (Иркутск) – Кузбасс (Кемерово) – 4:1 (1:0)

Голы: Безносов, 33; А. Егорычев, 51; Слугин, 84; Шевцов, 89 – Криушенков, 66

Волга (Ульяновск) – Сибсельмаш (Новосибирск) – 3:5 (2:2)

Голы: Филимонов, 39; Степанов, 43; Захаров, 80 – Исалиев, 16, 69; Ган, 33; Анисимов, 76, 90

Динамо-Казань – Уральский трубник (Первоуральск) – 5:2 (2:1)

Голы: Ибрагимов, 9; Рязанов, 21; Жаданов, 79; Обухов, 90; Вахрушев, 90 – Черных, 45; Красиков, 47

Водник (Архангельск) – Зоркий (Красногорск) – 5:0 (2:0)

Голы: Чермных, 19, 36; Дергаев, 59; Радюшин, 71; Тюкавин, 73

Динамо (Москва) – Старт (Нижний Новгород) – 7:7 (3:3)

Голы: Сергеев, 13; Пожилов, 40; Жданов, 45, 87; Барбаков, 50, 61; Бутенко, 70 – Дашков, 11; Иванов, 28; Бушуев, 35, 85; Осипенков, 64; Котков, 72, 90

Строитель (Сыктывкар) – Родина (Киров) – 7:4 (4:0)

Голы: Селедков, 12; Кораблин, 23, 56; Оппенлендер, 43, 44; Воюшин, 69; М. Зубарев, 76 – Евтюшин, 53, 72; К. Зубарев, 71, 78

8 февраля (четверг). СКА-Нефтяник – Зоркий, Байкал-Энергия – Водник , Енисей – Волга, Кузбасс – Динамо-Казань, Родина – Уральский трубник, Старт – Сибсельмаш.