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Сборная России попытается вернуть себе чемпионский титул, которым сейчас владеют шведы.

ЗАДАЧИ

Из последних 12 чемпионатов мира Россия выиграла 8, Швеция – 4. Год назад в Сандвикене наши были близки к пятой победе подряд. Россияне на 84-й минуте вели 3:2, однако Эрик Петтерссон сравнял счет, а в овертайме Адам Гильям принес победу Швеции.

Конечно, сборная России горит желанием вернуть шведам должок.

ФАВОРИТЫ

Конечно, это – Россия и Швеция. Из 37 предыдущих чемпионатов мира эти команды выиграли 36, однажды, в 2004-м году победила Финляндия. Преимущество у нашей команды – 24 против 12. Наставники фаворитов, как всегда, осторожничают и называют в числе претендентов на золотые медали сборную Финляндии. Финны за последние семь лет дважды играли в финале. В последний раз – на ЧМ-2016 в Ульяновске они обыграли шведов в полуфинале (3:2), но в решающем матче уступили россиянам 1:6.

ОСТАЛЬНЫЕ

За медалями в Хабаровск приехал даже Казахстан с новым тренером Ильясом Хандаевым. И шансы у них есть! В четвертьфинал выходят все команды группы А. На этой стадии казахстанцы наверняка встретятся с Норвегией. Победа откроет им путь в полуфинал. Если не произойдет ничего сенсационного за бронзу Казахстан сыграет с Финляндией. В 2012-2015 гг. Казахстан поднимался на пьедестал почета четыре раза подряд.

ТРЕНЕР

С начала этого сезона в сборную вернулся Михаил Юрьев. Он работает в хабаровском «СКА-Нефтянике». Под руководством Юрьева национальная команда выигрывала чемпионаты мира в 2013-м году в шведском Венерсборге и в 2014-м – в российском Иркутске. Помогать Михаилу будут Андрей Пашкин и Николай Емсенко.

КАПИТАН

Капитаном сборной России на чемпионате мира будет Юрий Викулин. 32-летний защитник выступает за главную команду страны с 2006 года и является восьмикратным чемпионом мира. Ассистентами капитана на ЧМ-2018 станут Сергей Шабуров и Сергей Ломанов.

Напомним, на ЧМ-2017 в Сандвикене капитаном был Алан Джусоев. Он и сейчас в составе национальной команды. На «Турнире четырех наций» в начале этого сезона капитанскую повязку носил Дмитрий Савельев, но полузащитник получил травму.

ИСТОРИЯ

Хабаровск дважды принимал чемпионаты мира. В далеком 1981 году сборная СССР, к тому времени выигравшая все 11 этих престижных турниров, впервые оступилась. Чемпионом мира стала Швеция. Тот турнир проводился по двукруговой системе. В первом матче фаворитов Швеция сенсационно разгромила советских хоккеистов 6:1. В ответной встрече команда СССР взяла реванш (3:1), но этого для общей победы не хватило.

В 2015-м вновь сильнейшие команды мира собрались на Дальнем Востоке. В финале 4 апреля сошлись сильнейшие команды турнира Россия и Швеция. За семь минут до финального свистка шведы вели 3:2, однако голы Сергея Ломанова, Павла Рязанцева и Максима Ишкельдина принесли победу России 5:3.

Всего же наша страна принимала 14 чемпионатов мира. 10 из них стали победными. Швеция праздновала успех в Хабаровске-1981, Архангельске-2003, Казани-2005 и Москве-2010.

«ЕРОФЕЙ»

В ближайшую неделю в Хабаровске по ночам ожидаются 30-градусные морозы. Но хоккеистов это волнует мало. Все матчи группы А пройдут в закрытой шикарной «Арене Ерофей», которая вмещает 10 000 зрителей. Все билеты на финал уже проданы. На остальные матчи, включая оба полуфинала, свободные места еще есть.

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