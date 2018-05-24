Таковы главные решения заседания Исполкома Федерации хоккея с мячом России, которое состоялось23 мая в Министерстве спорта РФ. На нем также были подведены итоги сезона 2017/2018 годов и определены горизонты будущего.

СОПЕРНИКОВ ВЫБИРАТЬ НЕ БУДУТ

Главная тема, интересующая, в первую очередь, клубы и болельщиков — формула и сроки проведения соревнований. Так, Чемпионат России среди команд Суперлиги сохранит круговую систему на первом этапе, а в серии плей-офф, куда выйдут 8 лучших клубов, участников ждут изменения: серии ¼ финала пройдут до 2 побед, а полуфинальные и финальная — до трёх побед. Бронзовые медали неудачники полуфиналов разыграют в дуэли до двух побед. При этом, эксперимент с выбором соперников на стадии ¼ финала повторен не будет, и соперники сыграют по классической «перекрестной» схеме. Календарь Суперлиги должен быть опубликован после оплаты клубами вступительных взносов, но не позднее 1 августа 2018 года. Планируется, что старт сам чемпионат возьмет в пятницу, 2 ноября.

Календарь Всероссийских соревнований среди команд Высшей лиги должен быть опубликован не позднее 1 сентября. Официальное письменное подтверждение в ФХМР команды-участницы должны предоставить не позднее 10 августа. Отметим, что второй по рангу эшелон отечественного хоккея с мячом ждут перемены — на заседании присутствующие единогласно проголосовали за отмену возрастного ценза. Кроме этого, планируется, что в едином финале турнира выступят 8 лучших молодежных команд, а также два самостоятельных клуба Высшей лиги.

Сохранит свою формулу Кубок России, первый этап которого пройдет с 19 по 27 сентября в двух городах. По два лучших клуба из групп «Восток» и «Запад» получат право сыграть в «Финале четырёх», запланированном с 25 по 27 октября. Также члены Исполкома поддержали участие студенческой сборной России на предварительном этапе турнира на внеконкурсной основе. А вот матч за Суперкубок страны назначен на 2 декабря: в нём сыграют чемпион страны сезона 2017/18 и обладатель Кубка России сезона 2018/19. В случае победы «СКА-Нефтяника», за трофей поспорит финалист Кубка страны.

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА СБОРНЫМИ

Один из главных показателей работы федерации — результаты сборных команд страны. В сезоне 2017/2018 годов Россию на международной арене представляли 6 команд, трём из которых удалось завоевать звание чемпионов мира, а еще три уступили в финалах, довольствовавшись «серебром». Как отметил глава отечественного и мирового хоккея с мячом Борис Скрынник, федерация затрачивает немало средств для полноценного обеспечения сборных команд — в частности, на проведение сборов, питание, медикаменты и экипировку.

Выступавший с докладом куратор сборных команд Сергей Мяус подчеркнул о необходимости усиления тренерских штабов команд, а также контроля за учебно-тренировочными сборами. «Реальность такова, что сегодня с национальной сборной любого возраста должен взаимодействовать специалист, имеющий опыт работы на самом высоком уровне. Считаю, что необходимо привлекать к работе тренеров, которые имеют тренерский опыт в Суперлиге», — резюмировал исполнительный директор ФХМР.

Поддержал эту инициативу председатель Тренерского Совета ФХМР Владимир Янко: «Если доверять сборную молодому специалисту, то рядом с ним обязательно должен находиться опытный коллега, досконально знающий шведский хоккей. И здесь должен пригодиться именно опыт тренера, а не хоккеиста. Поэтому, уверен, что должность второго тренера — одна из ключевых в этом процессе. И мы должны уделять ей особое внимание».

После обсуждения кандидатур рулевых сборных Исполком ФХМР утвердил в должностях Михаила Юрьева (мужская национальная сборная России), Владимира Китькова (юниорская), Александра Савченко (старшие юноши), Александра Межуев (студенческая женская) и Александра Артемьева (девушки). Открытым остался вопрос по главному тренеру мужской студенческой команды, кандидатура которого будет определена после консультаций с Российским студенческим спортивным союзом (РССС).

СУДЬИ И ИНСПЕКТОРЫ — ОТДЕЛЬНО

После ратификации соревновательных итогов сезона 2017/2018 годов и списков лауреатов завершившегося хоккейного «года», члены главного законодательного органа в отечественном хоккее с мячом заслушали доклад о работе Судейского комитета ФХМР, утвердив в должности главы отдела Андрея Стука. Стоит отметить, что с нового сезона инспекторы перейдут в подчинение Комитета по проведению соревнований.

«Судейский вопрос — одна из самых болевых точек в любом виде спорта, и мы каждый сезон получаем неприятные сигналы, проводя по ним совместные проверки с Министерством внутренних дел. Поэтому сегодня требования к арбитрам и инспекторам — максимально жесткие и четкие, и мы отсекаем от обслуживания матчей людей, потерявших доверие. Считаю, что Андрею Стуку удастся продолжить выбранный курс и свести необъективное судейство к минимуму. В новом сезоне мы планируем привлечь для инспектирования матчей заслуженных в прошлом хоккеистов, которые многое сделали для нашего вида спорта. Уверен, это сделает работу инспекторов более независимой и прозрачной», — прокомментировал решение президент FIB и ФХМР Борис Скрынник.

Также принято решение об увеличении гонораров арбитрам, обслуживающим матчи детско-юношеских соревнований (без увеличения взносов для клубов), и введении бонусного поощрения за высокое качество работы. А президент Федерации хоккея с мячом Кемеровской области и хоккейного клуба «Кузбасс» Андрей Сельский рассказал о разработанном в регионе методическом пособии для судей-информаторов, которое станет подспорьем для их коллег по всей стране.

К 100-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ ТРОФИМОВА

Зимой состоится знаменательное событие — 7 января 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения легендарного тренера Василия Дмитриевича Трофимова. И этой дате будет посвящено особое событие.

«К примеру, к этому юбилею можно приурочить матч за Суперкубок или матч между сборной России и московским „Динамо“, которому Василий Дмитриевич посвятил свою жизнь, — внес предложение Владимир Янко. — Это станет важным событием как для нашего вида спорта, так и для динамовцев, и для Москвы».

Доклад о проделанной работе Исполкому представил директор по развитию ФХМР Максим Кастырин, акцентировавший внимание на необходимости создания современного мобильного приложения для хоккея с мячом, а также тестирования программного обеспечения по статистическому анализу матчей, которое было представлено широкой публике в феврале в Хабаровске во время проведения ЧМ-2018. В Москве ее презентовал проректор по спорту и международным связям ДВГАФК Николай Бородинов, который рассказал о том, каким подспорьем софт может стать, в первую очередь, для тренеров: наставники смогут получать данные в виде цифр и инфографики по 40 показателям, причем делать это в режиме онлайн — к примеру, уже после окончания первого тайма. Второй была презентована система видеоповторов, позволяющая следить и анализировать не только за действиями хоккеистов, но и арбитров. Для ее успешной реализации съемка должна вестись с 10 камер.

Затраты на разработку подобного программного обеспечения составляют около 4 миллионов рублей. Планируется, что демоверсия будет опробована в сентябре на матчах Кубка России и, в случае положительных откликов, будет реализована в будущем.

ЧТО В РЕГИОНАХ?

В финале заседания Исполком ФХМР утвердил заявки на вступление в ряды федерации Ассоциации хоккея с мячом Москвы, а также их коллег из Ярославской и Самарской областей. А также ознакомился со сложной ситуацией в Кировской области, о которой рассказал исполнительный вице-президент регионального Центра развития хоккея с мячом Андрей Маури. На сегодня кировская «Родина» на 50 процентов финансируется на средства попечителей, однако это не решает всех имеющихся проблем. На заседании было вынесено решение, что от лица Исполкома ФХМР будет подготовлено обращение к Губернатору Кировской области о поддержке «Родины» и регионального хоккея с мячом.