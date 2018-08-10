В Ульяновске состоялось совещание, на котором обсуждалось будущее хоккея с мячом в области. По его итогам принято решение, что в новом сезоне ХК «Волга» будет играть в чемпионате России среди команд Суперлиги.

Вопросы развития русского хоккея в Ульяновской области на встрече с Губернатором региона Сергеем Морозовым обсудили президент Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник, министр спорта Ульяновской области Назир Шамсутдинов, президент Союза «Ульяновская торгово-промышленная палата» и член Исполкома ФХМР Александр Якунин, председатель совета директоров «Свияжской Строительной Компании» и член Исполкома ФХМР Павел Батров.

«По итогам встречи принято принципиальное решение, что «Волга» продолжит выступления в Суперлиге», — подвел итог Борис Скрынник.

Планируется, что директором клуба будет председатель федерации хоккея с мячом Ульяновской области Марат Шакуров, спортивным директором станет известный в прошлом вратарь сборной России Ильяс Хандаев, тренерский штаб составят Сергей Горчаков и Александр Савченко.

Хандаев также возглавляет студенческую сборную России, которая примет участие во Всемирной зимней Универсиаде. Она пройдет в марте 2019 года в Красноярске. Поэтому на базе «Волги» планируется собрать кандидатов в эту команду.

- По «Волге» принято очень правильное решение, - отметил в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» исполнительный директор ФХМР Сергей Мяус. – Команда в сезоне-2018/19 продолжит выступать в Суперлиге, а ее фармклуб будет базироваться в Димитровграде, другом очень хоккейном городе Ульяновской области. Полностью обновился менеджмент клуба, сейчас тренеры и руководство ищут варианты по укреплению состава. Нужно срочно восполнить те потери, которое бездарно допустило предыдущее руководство. Надеюсь, в стратегическом плане развития будут сделан упор на своих воспитанников. Так было четыре года назад, но потом, почему-то, клуб свернул с правильного пути.

- Сможет сильно обновленная команда составить хоть какую-то конкуренцию старожилам Суперлиги?

- Верю в это. «Волга» всегда славилась упорством и неуступчивостью. Ну, и мастерство, конечно, присутствовало. Попробовал бы кто в мои игроцкие времена выиграть в Ульяновске хоть на «Труде», хоть в Заволжье. Там просто не давали это сделать и игроки, и преданные болельщики. У каждой команды было свое лицо.

- Ульяновск будет принимать одну из групп первого этапа Кубка России?

- Да, матчи пройдут на «Волга-спорт-арене» 15-21 сентября.

- А какова судьба кировской «Родины»?

- 14 августа губернатор Кировской области собирает большое совещание, а 15-16 числа в ФХМР приедет министр спорта региона Георгий Барминов. Поэтому следующая неделя будет для «Родины» решающая: сыграет ли команда в Суперлиге либо проведет сезон в высшей лиге.