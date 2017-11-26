Лишь «Енисей» победил в «красном дерби» с разницей в три мяча, а «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия» выиграли с минимальной разницей.

СТАТИСТИКА

Енисей (Красноярск) – Зоркий (Красногорск) – 5:2 (2:1)

Голы: Ломанов, 15, 63; Миргазов, 35; Чернов, 50; Чернышев, 80 - Голубков, 28; Гаврилов, 55.

Кузбасс (Кемерово) – Водник (Архангельск) – 7:1 (4:0).

Голы: Каланчин, 1, 15; Стасенко, 28, 37; Швецов, 46; Земцов, 53; Игошин, 87 – Дергаев, 68.

Родина (Киров) – Волга (Ульяновск) – 0:4 (0:2).

Голы: Кузнецов, 11; Ларионов, 26; Цыцаров, 63; Степанов, 81.

Старт (Нижний Новгород) – Динамо-Казань – 4:1 (0:1).

Голы: Пахомов, 52; Киселев, 72; Бушуев, 83; Желтяков, 87 – Воробьев, 16.

СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Динамо (Москва) – 4:3 (1:2).

Голы: Бондаренко, 23; Рязанцев, 65; Ишкельдин, 67; Лапшин, 84 – Барбаков, 30; Сергеев, 32; Щеглов, 90.

Байкал-Энергия (Иркутск) – Строитель (Сыктывкар) – 5:4 (2:2).

Голы: Исмагилов, 6; Гавриленко, 35; Иванов, 50, 66; Дубовик, 63 – Зубарев, 16; Садаков, 19; Оппенлендер, 47; Шебонкин, 90.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 НОЯБРЯ

 

 

И

В

Н

П

М

О

1

СКА-Нефтяник

7

7

0

0

40-13

21

2

Байкал-Энергия

7

5

2

0

39-24

17

3

Енисей

6

5

0

1

46-13

15

4

Уральский трубник

6

5

0

1

33-29

15

5

Волга Ульяновск

7

4

0

3

24-19

12

6

Сибсельмаш

6

4

0

2

33-31

12

7

Динамо Москва

6

3

0

3

27-22

9

8

Кузбасс

6

3

0

3

25-21

9

9

Водник

7

2

1

4

24-32

7

10

Старт

6

2

0

4

25-29

6

11

Зоркий

6

1

1

4

15-29

4

12

Строитель

6

1

0

5

16-28

3

13

Родина

6

0

0

6

10-30

0

14

Динамо Казань

6

0

0

6

7-44

0

Ближайшие матчи. 28 ноября (вторник). Енисей – Водник, Кузбасс – Зоркий, Уральский трубник – Сибсельмаш, Волга – Старт, Динамо-Казань – Родина. 29 ноября (среда). СКА-Нефтяник – Строитель, Байкал-Энергия – Динамо.

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