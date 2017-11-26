В чемпионате России тройка лидеров неожиданно встретила серьезное сопротивление тех клубов, которые находятся в середине и внизу таблицы.

Лишь «Енисей» победил в «красном дерби» с разницей в три мяча, а «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия» выиграли с минимальной разницей.

СТАТИСТИКА

Енисей (Красноярск) – Зоркий (Красногорск) – 5:2 (2:1)

Голы: Ломанов, 15, 63; Миргазов, 35; Чернов, 50; Чернышев, 80 - Голубков, 28; Гаврилов, 55.

Кузбасс (Кемерово) – Водник (Архангельск) – 7:1 (4:0).

Голы: Каланчин, 1, 15; Стасенко, 28, 37; Швецов, 46; Земцов, 53; Игошин, 87 – Дергаев, 68.

Родина (Киров) – Волга (Ульяновск) – 0:4 (0:2).

Голы: Кузнецов, 11; Ларионов, 26; Цыцаров, 63; Степанов, 81.

Старт (Нижний Новгород) – Динамо-Казань – 4:1 (0:1).

Голы: Пахомов, 52; Киселев, 72; Бушуев, 83; Желтяков, 87 – Воробьев, 16.

СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Динамо (Москва) – 4:3 (1:2).

Голы: Бондаренко, 23; Рязанцев, 65; Ишкельдин, 67; Лапшин, 84 – Барбаков, 30; Сергеев, 32; Щеглов, 90.

Байкал-Энергия (Иркутск) – Строитель (Сыктывкар) – 5:4 (2:2).

Голы: Исмагилов, 6; Гавриленко, 35; Иванов, 50, 66; Дубовик, 63 – Зубарев, 16; Садаков, 19; Оппенлендер, 47; Шебонкин, 90.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 НОЯБРЯ

И В Н П М О 1 СКА-Нефтяник 7 7 0 0 40-13 21 2 Байкал-Энергия 7 5 2 0 39-24 17 3 Енисей 6 5 0 1 46-13 15 4 Уральский трубник 6 5 0 1 33-29 15 5 Волга Ульяновск 7 4 0 3 24-19 12 6 Сибсельмаш 6 4 0 2 33-31 12 7 Динамо Москва 6 3 0 3 27-22 9 8 Кузбасс 6 3 0 3 25-21 9 9 Водник 7 2 1 4 24-32 7 10 Старт 6 2 0 4 25-29 6 11 Зоркий 6 1 1 4 15-29 4 12 Строитель 6 1 0 5 16-28 3 13 Родина 6 0 0 6 10-30 0 14 Динамо Казань 6 0 0 6 7-44 0

Ближайшие матчи. 28 ноября (вторник). Енисей – Водник, Кузбасс – Зоркий, Уральский трубник – Сибсельмаш, Волга – Старт, Динамо-Казань – Родина. 29 ноября (среда). СКА-Нефтяник – Строитель, Байкал-Энергия – Динамо.