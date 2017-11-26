Лидеры чемпионата России одержали трудные победы
В чемпионате России тройка лидеров неожиданно встретила серьезное сопротивление тех клубов, которые находятся в середине и внизу таблицы.
Лишь «Енисей» победил в «красном дерби» с разницей в три мяча, а «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия» выиграли с минимальной разницей.
СТАТИСТИКА
Енисей (Красноярск) – Зоркий (Красногорск) – 5:2 (2:1)
Голы: Ломанов, 15, 63; Миргазов, 35; Чернов, 50; Чернышев, 80 - Голубков, 28; Гаврилов, 55.
Кузбасс (Кемерово) – Водник (Архангельск) – 7:1 (4:0).
Голы: Каланчин, 1, 15; Стасенко, 28, 37; Швецов, 46; Земцов, 53; Игошин, 87 – Дергаев, 68.
Родина (Киров) – Волга (Ульяновск) – 0:4 (0:2).
Голы: Кузнецов, 11; Ларионов, 26; Цыцаров, 63; Степанов, 81.
Старт (Нижний Новгород) – Динамо-Казань – 4:1 (0:1).
Голы: Пахомов, 52; Киселев, 72; Бушуев, 83; Желтяков, 87 – Воробьев, 16.
СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Динамо (Москва) – 4:3 (1:2).
Голы: Бондаренко, 23; Рязанцев, 65; Ишкельдин, 67; Лапшин, 84 – Барбаков, 30; Сергеев, 32; Щеглов, 90.
Байкал-Энергия (Иркутск) – Строитель (Сыктывкар) – 5:4 (2:2).
Голы: Исмагилов, 6; Гавриленко, 35; Иванов, 50, 66; Дубовик, 63 – Зубарев, 16; Садаков, 19; Оппенлендер, 47; Шебонкин, 90.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 НОЯБРЯ
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
СКА-Нефтяник
|
7
|
7
|
0
|
0
|
40-13
|
21
|
2
|
Байкал-Энергия
|
7
|
5
|
2
|
0
|
39-24
|
17
|
3
|
Енисей
|
6
|
5
|
0
|
1
|
46-13
|
15
|
4
|
Уральский трубник
|
6
|
5
|
0
|
1
|
33-29
|
15
|
5
|
Волга Ульяновск
|
7
|
4
|
0
|
3
|
24-19
|
12
|
6
|
Сибсельмаш
|
6
|
4
|
0
|
2
|
33-31
|
12
|
7
|
Динамо Москва
|
6
|
3
|
0
|
3
|
27-22
|
9
|
8
|
Кузбасс
|
6
|
3
|
0
|
3
|
25-21
|
9
|
9
|
Водник
|
7
|
2
|
1
|
4
|
24-32
|
7
|
10
|
Старт
|
6
|
2
|
0
|
4
|
25-29
|
6
|
11
|
Зоркий
|
6
|
1
|
1
|
4
|
15-29
|
4
|
12
|
Строитель
|
6
|
1
|
0
|
5
|
16-28
|
3
|
13
|
Родина
|
6
|
0
|
0
|
6
|
10-30
|
0
|
14
|
Динамо Казань
|
6
|
0
|
0
|
6
|
7-44
|
0
Ближайшие матчи. 28 ноября (вторник). Енисей – Водник, Кузбасс – Зоркий, Уральский трубник – Сибсельмаш, Волга – Старт, Динамо-Казань – Родина. 29 ноября (среда). СКА-Нефтяник – Строитель, Байкал-Энергия – Динамо.