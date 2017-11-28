Красноярцы убедительно переиграли на своем поле «Водник» (7:1). Теперь «Енисей» отправляется в Красногорск, где 3 декабря пройдет матч за Суперкубок России. «СКА-Нефтяник», соперник сибиряков, проведет свой матч чемпионата страны сегодня.

СТАТИСТИКА

Енисей – Водник – 7:1 (5:0).

Голы: Петтерссон, 17, 38; Миргазов, 26, 33; Ломанов, 29, 48; Викулин, 52 – Тюкавин, 82.

Кузбасс – Зоркий – 5:0 (1:0).

Голы: Федоров, 41; Швецов, 72; Павенский, 76; Земцов, 87; Стасенко, 89.

Уральский трубник – Сибсельмаш – 9:5 (5:3).

Голы: Красиков, 4, 21; Почкунов, 34, 67; Сидоров, 35; Маркин, 41; Цыганенко, 53, 64; Усов, 70 – Петровский, 5; Леонов, 13, 81; Вшивков, 23; Исалиев, 49.

Волга – Старт – 5:2 (0:0).

Голы: Ларионов, 47, 60; Степанов, 61; Захаров, 70; Гареев, 86 – Бушуев, 83; Анциферов, 90.

Динамо-Казань – Родина - 2:1 (2:1).

Голы: Ибрагимов, 11; Децура, 17 – Зубарев, 29.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 НОЯБРЯ

И В Н П М О

1. СКА-Нефтяник 7 7 0 0 40-13 21

2. Енисей 7 6 0 1 53-14 18

3. Ур. трубник 7 6 0 1 42-34 18

4. Байкал-Энергия 7 5 2 0 39-24 17

5. Волга 8 5 0 3 29-21 15

6. Сибсельмаш 7 4 0 3 38-40 12

7. Кузбасс 7 4 0 3 30-21 12

8. Динамо 6 3 0 3 27-22 9

9. Водник 8 2 1 5 25-39 7

10. Старт 7 2 0 5 27-34 6

11. Зоркий 7 1 1 5 15-34 4

12. Строитель 6 1 0 5 16-28 3

13. Динамо-Казань 7 1 0 6 9-45 3

14. Родина 7 0 0 7 11-32 0

Ближайшие матчи. 29 ноября (среда). СКА-Нефтяник – Строитель, Байкал-Энергия – Динамо.