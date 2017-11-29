Матч в Хабаровске завершился предсказуевой победой лидера над новичком Суперлиги. «СКА-Нефтяник» по-прежнему не теряет очков. Московское «Динамо» в гостях навязало борьбу действующему вице-чемпиону страны. Дубль Барбакова, а также голы Шабурова и Филиппова позволили столичному клубу одержать вторую гостевую победу в чемпионате.

СТАТИСТИКА

СКА-Нефтяник – Строитель – 10:0 (4:0).

Голы: Антипов, 7, 60, 87; Бондаренко, 13, 48, 54, 75; Ишкельдин, 20, 69; Ким, 44.

Байкал-Энергия – Динамо – 3:4 (2:3).

Голы: Шевцов, 12; Тремаскин, 44; Гавриленко, 52 – Шабуров, Барбаков, 25, 35; Филиппов, 87.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 НОЯБРЯ

И В Н П М О

1. СКА-Нефтяник 8 8 0 0 50-13 24

2. Енисей 7 6 0 1 53-14 18

3. Ур. трубник 7 6 0 1 42-34 18

4. Байкал-Энергия 8 5 2 1 42-28 17

5. Волга 8 5 0 3 29-21 15

6. Динамо-Москва 7 4 0 3 31-25 12

7. Сибсельмаш 7 4 0 3 38-40 12

8. Кузбасс 7 4 0 3 30-21 12

9. Водник 8 2 1 5 25-39 7

10. Старт 7 2 0 5 27-34 6

11. Зоркий 7 1 1 5 15-34 4

12. Строитель 7 1 0 6 16-38 3

13. Динамо-Казань 7 1 0 6 9-45 3

14. Родина 7 0 0 7 11-32 0

Ближайшие матчи. 5 декабря (вторник). Динамо-Казань – Зоркий. 13 декабря (среда). СКА-Нефтяник - Байкал-Энергия, Зоркий - Уральский трубник, Водник – Сибсельмаш, Родина – Кузбасс, Старт – Енисей, Динамо – Волга, Строитель - Динамо-Казань.