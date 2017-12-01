Об этом после домашнего матча с сыктывкарским «Строителем» заявил нападающий армейцев Артем Бондаренко, выразив надежду, что к следующей встрече с красноярским «Енисеем» за Суперкубок России по хоккею с мячом хабаровчане смогут подойти в оптимальной физической кондиции.

По словам форварда армейцев, поединок против дебютанта суперлиги дался хозяевам льда совсем не так просто, как могло показаться при одном взгляде на счет матча, потому что «Строитель» уверенно действовал в защите.

– Сегодняшняя игра на самом деле получилась совсем не такой легкой, какой она может показаться со стороны. Счет матча в этом смысле весьма обманчив. Соперник хорошо играл в обороне, и нам приходилось стараться, чтобы взламывать эту оборону. Тем не менее с каждым матчем мы постепенно прибавляем, и я надеюсь, что к следующему важнейшему матчу за Суперкубок страны мы подойдем в оптимальных физических кондициях. Но сегодня думали только о матче со «Строителем», никто специально себя не берег и не держал в уме предстоящую встречу с «Енисеем», – заявил Бондаренко.

Свое мнение по этому матчу на послематчевой пресс-конференции высказал и главный тренер «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев. По его словам, хабаровчане ответственно подошли к поединку с сыктывкарским клубом, но мыслями все равно были уже в Красногорске, где 3 декабря им предстоит провести очень важный матч за Суперкубок России по хоккею с мячом.

– Мы серьезно готовимся к каждому матчу, и своего сегодняшнего соперника тоже разбирали, объясняли ребятам, что результат матча в Иркутске между «Байкалом-Энергией» и «Строителем» должен нас насторожить и настроить на серьезную игру. Правда, 3 декабря нам предстоит сыграть за Суперкубок с «Енисеем», и мысленно мы сегодня уже были в Красногорске, и в этой связи очень плохо, что сегодня в первом тайме потеряли двух ключевых защитников Василия Грановского и Валерия Ивкина. Очень надеюсь, что с ними все будет в порядке, и они смогут помочь нам в матче за Суперкубок, но сегодня во втором тайме мы вынуждены были играть без них, перестроив тактическую схему, поменяв защитную линию и выпустив молодых ребят на лед, – рассказал Юрьев.

Высказался по итогам минувшей игры и главный тренер «Строителя» Павел Франц. По его словам, подопечным объективно еще рано играть с такими командами, как «СКА-Нефтяник» из-за огромной разницы в классе хоккеистов.

– Хотелось бы поздравить «СКА-Нефтяник» с убедительной победой. Они хорошо играли, молодцы. Что касается игры, то все прекрасно сами видели, что нам, наверное, еще пока рановато играть с такими командами, как «СКА-Нефтяник». Конечно, мы стараемся, что-то у нас получается, а что-то нет, но на данный момент мы еще не в состоянии на равных тягаться с такими грандами нашего хоккея. Все-таки уровень игроков «СКА-Нефтяника» намного выше, чем у нашей команды. По большому счету, мы просто сюда приехали поиграть в хоккей, посмотреть на классную команду и поучиться у нее, без какого-либо психологического груза по поводу результата, – сказал Франц.