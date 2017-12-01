Времена, когда эти команды были главными конкурентами в борьбе за золотые медали остались в прошлом. Если красноярцы по-прежнему стремятся к покорению вершины пьедестала, то архангелогородцы начали сезон неудачно. Пока в их активе лишь две победы. В прошлом туре «Водник» потерпел чувствительное поражение в Кемерово – 1:7, а «Енисей», выдав далеко не лучший по качеству хоккей, обыграл в родных стенах «Зоркий» со счетом 5:2.

До начала игры болельщикам был представлен талисман команды Лев Енисеич, который будет заводить трибуны на домашних играх «Енисея». Лева прокатился перед немногочисленными зрителями и приветствовал выход на лед красноярских хоккеистов, которые, что становится традицией, поименно выкатывались из световых ворот.

Уже в начале матча гости остались в меньшинстве, за блокировку был удален Сергей Калинин. Тем не менее «Водник» очень грамотно защищался всей командой, уверенно пресекая все попытки сибиряков забить быстрый гол. Рвущегося к воротам Илью Лопатина снесли на подступах к штрафной, а два угловых в исполнении «Енисея» ни к чему не привели.

И все-таки ближе к середине тайма хозяева открыли счет. Эрик Петерссон после пердачи Сергея Ломаноыва вышел на рандеву с вратарем гостей Данилом Дорохиным и заставил его вынимать мяч из сетки ворот. Затем «Енисей» заработал несколько угловых и один из них привел к взятию ворот. Отличился Алмаз Миргазов.

Через несколько минут после этого случилось непредвиденное – на стадионе «Локомотив» погас свет. Команды были вынуждены уйти на незапланированный перерыв. После того, как игра возобновилась, «Енисей» почти сразу забил. Сергей Ломанов мощнейшим ударом отправил мяч точно в цель после розыгрыша углового. А затем он же выдал ювелирный пас на Алмаза Миргазова, и тот сделал счет 4:0.

Гости по-прежнему отсиживались в обороне, лишь изредка пытаясь убежать в контратаку. Но оборона хозяев действовала уверенно, заставив вратаря Романа Черных в первом тайме откровенно скучать. Северяне за вест первый тайм нанесли только один удар в створ его ворот, да и то не опасный. А вот сибиряки до перерыва забили еще один гол. Эрик Петерссон убежал от защитника соперников и пушечным ударом вонзил мяч в верхний угол ворот. Так что к концу первого тайма, разделенного на два периода - 5:0, и флаг Ямайки вновь пошел гулять по трибуне.

В начале второго тайма Сергей Ломанов дальним ударом увеличил разницу в счете. А затем «Енисей» реализовал третий угловой в этом матче. На сей раз отличился Юрий Викулин – 7:0. Кстати, это было 140-й гол капитана «Енисея» в чемпионатах страны.

После этого хозяева несколько поубавили свой пыл. «Водник» осмелел и наконец-то вылез из окопов. Из хорошей позиции не попал по воротам Максим Чермных, а затем едва не забил выступавший в прошлом сезоне за «Енисей» Дмитрий Логинов.

Вскоре после этого на стадионе «Локомотив» вновь погас свет. Очередной вынужденный перерыв сказался на игре команд. Красноярцы были уже не столь активны, а гости выглядели откровенно слабо. Они пытались играть на своего лидера Евгения Дергаева, но у форварда «Водника» в этот вечер игра абсолютно не клеилась. И все же в конце матча гости сумели забить. С пенальти отличился Александр Тюкавин. Получилось в итоге 7:1 – уверенная победа «Енисея».

По дублю в этом матче оформили Сергей Ломанов, Эрик Петерссон и Алмаз Миргазов. Кстати, Сергей Ломанов продолжает уверенно лидировать в снайперской гонке, на его счету уже 16 голов. Второе место у Эрика Петерссона – 11 мячей. Ломанов же после двух голов и двух голевых передач в матче с «Водником» еще больше оторвался от всех и в списке бомбардиров (гол+пас): у Сергея – 25 баллов (16+9), у хабаровчанина Максима Ишкельдина – 16 (10+6).

Четверка лидеров чемпионата сыграла по 7 матчей. Хабаровский «СКА-Нефтяник» идет без потерь – 21 очко. «Енисей» и «Уральский трубник» в своем активе имеют по 18, «Байкал-Энергия» – 17.

Следующий матч «Енисей» проведет 3 декабря. И это будет битва с чемпионом страны «СКА-Нефтяником» за Суперкубок России. Матч пройдет в Красногорске и начнется в 17.00 по красноярскому времени. ФХМР обещает, что этот поединок в прямом эфире покажет телекомпания «Спас».

«Енисей» (Красноярск) – «Водник» (Архангельск) – 7:1 (5:0).

28 ноября. Красноярск. Стадион «Локомотив». 2100 зрителей. Судья: Бескончин (Кемерово).

Голы: 1:0 – Петерссон (17), 2:0 – Миргазов (26, угл.), 3:0 – Ломанов (29, угл.), 4:0 – Миргазов (33), 5:0 – Петерссон (38), 6:0 – Ломанов (48), 7:0 – Викулин (52, угл.), 7:1 – Тюкавин (82, пен.).

Штраф: 20 – 20.

Угловые: 13 – 5.