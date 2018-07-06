Крис Фрум стоит на пороге великих достижений, но они никому не интересны, потому что его репутация навсегда заляпана грязью. Впрочем, как и у всех великих.

Стартующий 7 июля "Тур де Франс" начали сотрясать допинговые скандалы задолго до его старта. Четырёхкратный победитель "Большой петли" и главный фаворит предстоящего старта Крис Фрум вышел сухим из допингового скандала и был допущен до старта, несмотря на протесты мировой спортивной общественности, несогласие оргкомитета многодневки и призывы к другим гонщикам бойкотировать соревнования. Впрочем, почти все многократные чемпионы "Тура" небезосновательно подозревались в употреблении запрещённых препаратов, а за последние 20 лет лишь три победителя Тура не имели проблем с антидопинговым законодательством.

Почему позволяют ехать обманщикам?

Крис Фрум на предстоящем "Тур де Франс" может стать автором сразу двух достижений. Во-первых, у него все шансы пополнить клуб пятикратных чемпионов "Большой петли", куда сейчас входят всего четыре гонщика за более чем вековую историю. Во-вторых, британец может стать первым с 1998 года победителем "Тур де Франс" и "Джиро" за один сезон. Однако для значительной части спортивного мира эти достижения не будут значить ничего, так как Фрум в прошлом году серьёзно себя скомпрометировал. Во время "Вуэльты" страдающий астмой атлет превысил допустимую дозировку сальбутамола, сдал положительную пробу, но не понёс никакого наказания за то, что категорически запрещено другим.

Пятикратный победитель "Тур де Франс" Бернар Ино уже предложил гонщикам устроить бойкот Фруму на первом этапе и отказаться от продолжения борьбы. "Если организаторы гонок позволяют ехать обманщикам, это их проблемы. Если ответственные лица не применяют к нему санкции, то эту ответственность должны взять на себя другие велогонщики", - считает легендарный велосипедист. А потому в предстоящие три недели общественность будет обсуждать не спортивный гений Фрума, а правомерность его вхождения в когорту великих.

От героя до злодея один шаг

Американец Лэнс Армстронг в начале XXI века стал настоящей иконой шоссейного велоспорта. На "Тур де Франс" выходец из Техаса побеждал семь лет подряд, притом что большая часть соперников, включая Яна Ульриха, Ивана Бассо, Александра Винокурова, Флойда Лэндиса и многих других сдавали положительные пробы. Получается, что они даже на ЭПО не могли обыграть чистого и честного Армстронга. Бывшие коллеги периодически указывали на истинную причину его успехов. Еще в 1999 году он сдал положительный тест на кортикостероиды, но его команда доказала, что препараты он применял по медицинским показаниям.

Крах великой карьеры начался в 2011 году, когда бывшие коллеги Армстронга обвинили его в неоднократном употреблении допинга, в том числе и эритропоэтина. Показатели биопаспорта Армстронга были подвергнуты серьёзному анализу, который подтвердил свидетельские показания. В августе 2012 гонщик был вынужден сдаться, признать свою вину и при этом отметить, что в бытность его активной карьеры лишь несколько участников "Тур де Франс" не употребляли запрещённых препаратов.

"Мутант" Индурайн

Король "Тура" начала 90-х испанец Мигель Индурайн закончил свою карьеру чистым и вряд ли ему уготована судьба Армстронга, однако злые языки утверждают, что он был одним из первых спортивных звёзд, кто активно использовал ЭПО и с помощью него добивался побед. Пять лет назад эксперт Сандро Донати утверждал, что Индурайн был клиентом скандально известного доктора Франческо Конкони, который изобрёл тест на эритропоэтин и давал препарат некоторым спортсменам. Французский журналист и бывший тренер Антуан Вайе назвал Индурайна образца 1995 года мутантом, так как он первым показал среднюю мощность свыше 450 ватт во время "Тура".

Букет Каннибала

Эдди Меркса по прозвищу Каннибал многие считают величайшим велогонщиком в истории, отмечая его потрясающее долголетие и универсализм. Однако "кушать" бельгиец любил не только себе подобных, но и целый букет препаратов, которые помогали ему окружить себя таким ореолом. Положительные тесты Меркс сдавал трижды. В 1969 году он был отстранён во время "Джиро" из-за положительного теста на фенкамфамин, но спустя несколько месяцев был допущен до "Тур де Франс" и благополучно его выиграл. В 1973 году его поймали на "Джиро Ломбардии" на препарате для сужения сосудов, а в 1977 году уже под занавес карьеры у бельгийца нашли психостимулятор пемолин.

"Все употребляют допинг. Кто это отрицает лжецы"

Эту фразу приписывают первому пятикратному королю "Тур де Франс" Жаку Анкетилю в ответ на многочисленные обвинения. В 60-е годы допинг-контроль только становился частью большой спортивной игры, а потому француз легко он него уходил и даже не скрывал секрета своих побед. В 1967 года после рекорда в часовой гонке он отказался сдавать мочу на велодроме, за что был лишён рекорда. Но серьёзно наказать звезду за такой проступок у руководства UCI не было ни власти, ни желания, поэтому его лишали лишь второстепенных побед и достижения. Анкетиль ушёл из жизни в 54 года от рака желудка.

Этих примеров достаточно, чтобы фанаты велоспорта перестали верить в сверхлюдей, особенно когда им позволено то, что запрещено другим, а потому Фруму уже никогда не отмыться от скандала, сколько бы он ещё не выиграл.