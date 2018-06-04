Пятикратное снижение госфинансирования, падение прибыли в 118 раз, иски за неуплату мобильной связи и за долги перед «Центром спортивной подготовки» — таковы финансовые результаты федерации бобслея России

В ближайшее время пройдут выборы президента Федерации боблея России (ФБР). Нынешний глава организации Александр Зубков уже объявил, что намерен участвовать в выборах.

Желание Зубкова выглядит неожиданно: под его руководством ФБР оказалась в худшем финансовом положении как минимум за последние пять лет. Выручка организации упала в два с половиной раза, чистая прибыль — в 118 раз (!), из-за долгов иски к ФБР подали «Центр спортивной подготовки сборных команд России» и компания «МТС». Упадок заметен даже на уровне госсубсидий: при руководстве Зубкова государственные вложения в федерацию снизились в пять раз. Сегодня ФБР даже не в состоянии вовремя погасить штрафы ГИБДД, которые ей выписываются. На фоне финансового упадка ФБР в самой семье Зубкова проблем меньше — его 22-летняя дочь Елизавета, в прошлом бобслеистка и скелетонистка, смогла заработать на автомобиль Lexus за 2,5 млн рублей, превышает скорость и не стесняется не платить за парковку.

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Александр Зубков родился в металлургическом городе Братске, Иркутской области. Изначально занимался санями, затем пересел на боб. Первая Олимпиада Зубкова — Нагано-98, первая олимпийская медаль — серебро в Турине в 2006 году. Затем была еще бронза в Ванкувере в 2010-м. А главный успех к Зубкову пришел на Олимпиаде в Сочи в 2014-м: он был знаменосцем сборной России на церемонии открытия, стал двукратным чемпионом Игр и получил орден «За заслуги перед отечеством». В августе 2016 года Александр Зубков возглавил Федерацию бобслея России.

Идеальный сценарий жизни Зубкова сломал допинговый скандал: его признали виновным в употреблении запрещенных препаратов. Суды и разбирательства бывшего чемпиона не реабилитировали — в 2017-м он был лишен наград Игр в Сочи. Репутация Зубкова серьезно пошатнулась, вместо привычных благодарностей, появились претензии. «Для меня это загадка [почему Зубков не освобожден от должности главы ФБР - прим.]…Но это неправильно, человек дисквалифицирован, его вина признана CAS, и он не может возглавлять всероссийскую федерацию, просто не может. Он должен уйти сам или его нужно убирать. Именно поэтому я сейчас перевожу все это в правовое русло – других вариантов уже нет», — заявил участник Олимпиады-1992 Алексей Головин, после подачи заявления на Зубкова в прокуратуру.

Помимо Головина в правовое русло перевели дело и контрагенты федерации бобслея России — ФГБУ «Центр спортивной подготовки подготовки сборных команд России» (структура Минспорта) и компания МТС. Федерация не смогла заплатить МТС за связь каких-то 14 тыс. 761 рубль, ЦСП подал иск о взыскании 54 тыс. рублей. Очевидно, что изначально оказались бесперспективными и внесудебные попытки добиться от ФБР оплаты услуг.





Причина, по которой ФБР оказалась не в состоянии оплатить услуги кроется в финансовых проблемах организации, которые, по всей видимости, вызваны неэффективным управлением. «Все не так. Основной принцип – «чтобы друзья дружили». Зубков привлекает к работе хороших знакомых, безотносительно профессионализма этих людей», — рассказывает журналистам Алексей Головин.

С тех пор как Зубков возглавил Федерацию бобслея России наступила эпоха финансового упадка организации: минимальными за последние пять лет стали показатели по выручке, в пять раз упала госсподдержка этого вида спорта, кредиторская задолженность достигла максимальной отметки, помимо долгов перед контрагентами появились и неоплаченные штрафы. Апофеозом финансовой несостоятельности ФБР стали иски с мизерными претензиями. На этом негативном фоне сам Зубков по-прежнему пытается сохранить пост главы федерации.

ВНИЗ, НА БОБСЛЕЕ, НА САМОЕ ДНО

Зубков стал президентом Федерации бобслея России 18 июля 2016 года. До него, на протяжении пяти с половиной лет, Федерацию возглавлял Георгий Беджамов. Еще во времена управления Беджамова у него с Зубковым возникали конфликты: самым известным из которых стала нелепая с виду история с пропажей скелетона.

«Перед Олимпиадой ко мне обратился Александр [Зубков - прим], и попросил сделать для его дочери боевой скелетон, - рассказывал Беджамов. - Разработками у нас занимается тренер, Вилли Шнайдер. Он тогда был очень занят, потому что все время уделял основному составу. Но мы его очень попросили – и Вилли сделал скелетон. Я выкупил этот скелетон за свои деньги и отдал Лизе. Естественно, не дарил его. Весной скелетон отвезли в боксы, а осенью обнаружили пропажу».

Однако в тот раз семье Зубковых внезапно повезло - их оппоненту очень скоро стало не до пропавших скелетонов Беджамов в начале 2016 года покинул России, он был объявлен в международный розыск по факту мошенничества во Внешпромбанке. Его место занял Зубков.

Для федерации бобслея России 2016 год стал провальным в финансовом смысле. Согласно финотчетности организации выручка по сравнению с 2015-ым упала в 2,5 раза до 10,5 млн рублей, а чистая прибыль в 118 раз — до 74 тыс. рублей. Это минимальные показатели как минимум с 2011 года. В 2014 и 2013 годах выручка ФБР была на уровне 50 млн рублей, чистая прибыль 1,2 млн и 18,2 млн соответственно. При этом кредиторская задолженность по итогам 2016 года выросла до 40 млн рублей, в 2015-ом было 7 млн рублей.





Федерация бобслея — некоммерческая общественная организация, согласно данным отчетов НКО в 2013 и 2014 годах часть денег ФБР получала в том числе от иностранных инвесторов. В 2013-ом вложения составили 4,3 млн рублей, в 2014-ом — 5 млн рублей. С момента, когда Зубков возглавил ФБР, организация предпочитает не подавать отчеты о деятельности НКО с публикацией в открытом доступе, а отправляет заказными письмами с описью. Последнее сообщение ФБР было в середине 2015-го года, о «продолжении деятельности организации».







Разумеется, бухгалтерский баланс и отчетность НКО полностью не отражают финансового состояния ФБР. Основной источник дохода ФБР — госсубсидии. С момента, когда ФБР возглавил Зубков, госвложения в бобслей стали минимальными.

ЩЕДРОСТЬ И БЕЗРЕЗУЛЬТАТНОСТЬ

Бобслей получил развитие в России благодаря госсредствам. После успеха на Олимпиаде в Сочи государство активно вкладывалось в этот вид спорта. Спустя месяц после закрытия Игр Минспорта направило ФБР субсидию в 146 млн 430 тыс. рублей. Спустя год еще 192 млн 787 тыс. рублей. Суммы точно оказались на счетах федерации — это подтверждают платежки.















Минспорта поддерживало федерацию и после того, как ее возглавил Зубков. Спустя три недели после его назначения, ФБР выделили субсидию в 30 млн рублей. Приказ был подписан 9 августа замминистра Новиковым и Зубковым.





К декабрю 2016-го Зубков смог убедить Минспорта, что нужны еще средства. Дополнительные 10 млн рублей были выделены по доп.соглашению за подписями Новикова и Зубков.

Всю сумму перевели в четыре операции: первая — 25 октября, последняя — 27 декабря 2016 года.









Госсредства должны были пойти на «материально-техническое обеспечение основного и резервного составов сборной». Ниже перечень оборудования и спортинвентаря, которые ФБР планировала приобрести.

В общей сложности до 31 декабря 2016 года ФБР рассчитывала израсходовать 42 млн 105 тысяч 300 рублей. Помимо 40 млн по субсидии, еще чуть больше 2 млн было у самой Федерации.

За госсредства Минспорта хотело определенных результатов, в приложении к договору отмечается, что сборная должна взять 13% и 16% медалей от общего числа на чемпионате мира и Кубке мира.

В документе речь идет о достижениях по «бобслею», скелетон не упоминается. В 2016 году чемпионат мира состоялся с 8 по 21 февраля, то есть задолго до подписания соглашения. Тем не менее, в бобслее наша сборная показала 0%, 3 медали из 15 взяли по скелетону. Что касается восьми этапов Кубка мира по бобслею 2016/2017, то Россия в общей сложности взяла 4 медали из 63, то есть доля 6,3% от общего количество. Никак не дотягивает ни до 13%, тем более до 16%.

СУБСИДИЯ, НЕ УХОДИ

В 2017 году проценты по медалям в бобслее перестали иметь значение на фоне допингового скандала. Когда Зубкова лишили медалей, стало окончательно ясно, что госсредства не оправдались. В итоге в 2017 году Минспорта решило не выделять субсидий на поддержку бобслея.

Очевидных причин прекращения субсидирования федерации бобслея России в 2017 году, помимо допингового скандала, не было. Существенное госфинансировании федерации бобслея в 2014 и 2015 годах можно было бы объяснить, допустим, затратными проектами в эти периоды времени. Скажем, проведением этапа Кубка мира в Сочи. В сезоне 2014/2015 этап действительно проходил в Сочи, но он же проходил и в 2016/2017 годах.

Судя по всему, финансовая дыра из-за отсутствия субсидий в 2017 году привела к долгам федерации и искам от компании МТС и ФГБУ «ЦСП». Чтобы оставить федерацию на плаву, Минспорта все-таки решило выделить в этом году 24 млн рублей. На фоне объемов с 2014 по 2016 год сумма выглядит незначительной. Тем не менее, это хотя бы поможет погасить долги за мобильную связь и перед центром подготовки. Первый перевод средств был осуществлен совсем недавно, 25 мая.





В целом, если сопоставить суммы поддержки ФБР в 2014-2015 годах, когда Зубков не руководил федерацией, и объемы 2016 и 2018 годов — господдержка бобслея упала в пять раз. При этом, на фоне финансовых проблем и негативной репутации в мировом спортивном сообществе, сам Зубков продолжает бороться за кресло президента ФБР. Более того, к федерации бобслея уже предъявляет претензии даже ГИБДД. В общей сложности с момента, когда Зубков стал президентом ФБР, организация не смогла во время оплатить по меньшей мере пять штрафов ГИБДД. Деньги выбивать пришлось судебным приставам.

Самого Зубкова неоплаченные штрафы ГИБДД, видимо, мало беспокоят — для него это дело семейное. Дочь главы ФБР, 22-летняя Елизавета Зубкова, также не оплачивает штрафы ГИБДД— она превышает скорость на своем Lexus за 2,5 млн рублей и не стесняется не платить за парковку.

ХОЧУ БЫТЬ КАК ПАПА

В середине 2015 года дочь президента ФБР Елизавета Зубкова перешла из скелетона в бобслей. В конце прошлого года завершила карьеру. По словам ее отца, по состоянию здоровья. Лучший результат Елизаветы Зубковой в бобслее за всю карьеру — третье место в двойках на этапе Еврокубка в Сигулде в сезоне 2015/2016. Несмотря на скромные спортивные результаты широкую известность она получила. Правда, благодаря скандалу с выступлением на чемпионате Германии в сезоне 2014-2015. На соревновании она была замечена в форме сборной Германии. По словам ее отца — это была вынужденная мера, из-за ее отстранения главным тренером Вилли Шнайдером.

Судя по протоколам, Елизавета Зубкова действительно выступала на чемпионате Германии в сезоне 2015, но под российским флагом. На турнире она представляла немецкий клуб WSV Koenigssee. На сайте клуба отмечается, что их спонсоры — сами участники. Таким образом Зубков мог просто оплатить тренировки дочери в составе немецкого клуба. В других сезонах чемпионата Германии Зубкова заявлена не была: после того, как ее отец стал президентом ФБР она вернулась в сборную России.

Несмотря на уход Елизаветы Зубковой из бобслея, привычка быстро ездить у нее осталась. С начала этого года ей было выписано по меньшей мере два штрафа ГИБДД за превышение скорости. Оба превышения были зафиксированы в Подмосковье.





Кроме того, Зубкова получила штраф за неоплаченную парковку в центре Москвы. На фото видно, что 22-летняя дочь президента ФБР, несмотря на скромные спортивные результаты, смогла заработать на автомобиль Lexus NX. Стоимость такого автомобиля в среднем 2,5 млн рублей, в полной комплектации цена доходит до 3 млн рублей. Учитывая стоимость авто, желание Елизаветы сэкономить и не платить за парковку, выглядит как минимум странным.







ЭПИЛОГ

Мы обратились за комментариями по поводу собранных фактов и в федерацию, и в Министерство спорта. Министерство предпочло промолчать, а федерация после некоторой паузы прислала комментарий, в котором всю вину за образовавшиеся долги сваливает на предыдущее руководство (напомним, что Зубков возглавил федерацию еще в июле 2016 года):

«Федерация бобслея Россия за полтора года рассчиталась с долгами в десятки миллионов рублей (34 миллиона). Спрашивать в этой связи о сумме в 15 000 это странно. Это чисто технический момент, связанный с предыдущим руководством. С ЦСП мы вопрос урегулировали.

Финансирование Минспортом может и меняться в зависимости от задач. В 2017 году в эту сумму не было заложено обновление парка техники, что занимает существенный процент бюджета».

Иными словами, федерация не отрицает того, что впервые за 15 лет к ней предъявили иски о взыскании задолженности. Не отрицает того, что ее финансирование по-прежнему зависит от Министерства спорта, и никаких крупных дополнительных источников средств при Зубкове-президенте не появилось.

В общем, итоги первого срока президентства Зубкова в федерации бобслея впечатляют: долги, судебные иски со стороны кредиторов, снижение доходов и госфинансирования, допинговые скандалы, заявления в прокуратуру и резко испортившаяся репутация самого Александра Зубкова.

Самое время пойти на новый срок.