Экс-главный тренер сборной России Владимир Любовицкий объясняет, как на выборах в федерации бобслея победит Зубков, и почему это плохо.

Помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов и бывший главный тренер сборной России Олег Соколов сняли свои кандидатуры с выборов на пост президента Федерации бобслея России. Таким образом, остался единственный кандидат – нынешний глава федерации Александр Зубков. Отчетно-выборная конференция Федерация бобслея России пройдет завтра в Сочи.

«Советский спорт» пообщался с экс-главным тренером сборной России Владимиром Любовицким, который пояснил, почему оба кандидата приняли такое решение.

- Кандидаты снялись в связи с многочисленными нарушениями законодательства и устава Федерации бобслея России, - пояснил Владимир Любовицкий. – Это Соколов Олег Владимирович, бывший главный тренер сборной России, при котором в 2011 году впервые наша двойка выиграла звание чемпионов мира. Он был выдвинут Федерацией бобслея Воронежской области. Кстати, в этой двойке были Александр Зубков и Алексей Воевода. Вторым кандидатом был Пегов Анатолий Сергеевич, член федерации бобслея и санного спорта Красноярского края, который был выдвинут от этой федерации.

- Вы сказали, что кандидаты снялись из-за нарушений устава нынешним руководством федерации. В чем суть этих нарушений?

- Нарушен не только устав федерации, но и законодательство Российской Федерации, где говорится, что каждый гражданин России имеет право избирать и быть избранным согласно федеральному закону об общественных организациях. Таким образом, были нарушены права физических лиц. В уставе Федерации бобслея России записано, что избирательное право организации реализуется путем общего собрания региональных отделений. Не путать с региональными федерациями.

А 20 июня на заседании президиума федерации были объявлены квоты и порядок голосования на очередной отчетно-выборной конференции. Голосовать могут только по три кандидата от каждой аттестованной региональной федерации, таких на данный момент девять, плюс шестеро членов президиума федерации и председатель контрольно-ревизионной комиссии. Таком образом, от участия в выборах отстранены все физические лица, входящие в региональные отделения, а эти люди значатся в реестре федерации. Были нарушены права уважаемых людей: олимпийского чемпиона Владимира Козлова, старейшего члена федерации, заслуженного тренера России Рустэма Саидова и других.

- Получается, что завтра на безальтернативной основе будет с большой долей вероятности избран действующий президент Александр Зубков.

- Именно так, но Зубкову грозит неизбежная дисквалификация. Ведь комиссия Международного олимпийского комитета лишила его медалей Олимпиады-2014 в Сочи и пожизненно отстранила от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию Зубкова. Таким образом, Международная федерация бобслея и скелетона обязана исполнить решение МОК. И это произойдет до конца нынешнего года. Это два года дисквалификации с запретом занимать какие-либо должности в спортивной сфере. А Зубков сейчас хочет избраться на четыре года. Как бы это не грозило дисквалификацией российской федерации бобслея. Вот, где опасность.

- Почему отчетно-выборная конференция пройдет в Сочи, а не в Москве?

- Мне трудно сказать, почему было принято такое решение. Сейчас в разгар сезона до Сочи не так просто добраться. Более того, конференция будет проходить за закрытыми дверями, журналистов туда не допустят.