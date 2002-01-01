А дальше – Олимпиада в Пхенчхане в феврале. Допустят до нее или нет – будет известно уже в декабре, а пока наши спортсмены в штатном режиме готовятся к главному событию в мире бобслея и скелетона. Дисквалифицированный МОК глава федерации Александр Зубков сказал, что окончательный состав сборной будет определен к 15 января 2018 года.



Скелетонист Александр Третьяков немного приоткрыл завесу тайны над российской сборной накануне не только Олимпиады, но и судьбоносного решения МОК по допуску нашей команды к участию в Играх в Пхенчхане.



– Как в целом вы сейчас оцениваете готовность сборной России к олимпийскому сезону?



– Все хорошо работают, прибавляют, растут, стремятся к лучшим результатам – ни у кого из ребят не видно проблем с мотивацией. Профессиональные спортсмены понимают, для чего они тренируются – никого палкой подгонять не требуется. Каждый знает, для чего он находится на тренировочной базе в Парамонове, чего он хочет достичь и за счет чего этого можно добиться. У нас в команде все нормально.



– В чем вы видите разницу между собой прошлогодним в этот же период подготовки и сегодняшним?



– Если сравнивать по конкретным фактам, по секундам на разгоне, то сейчас показатели у меня лучше, чем в аналогичный период прошлого года. Я немного прибавил, и надо будет зимой улучшить эти результаты. Надеюсь, что у меня это получится. Я вижу, в какой форме сейчас нахожусь, спокоен и уверен в том, что все должно получиться.



– Вы сказали, что трасса в Пхенчхане по структуре льда похожа на трек в Сочи. А в чем это выражается?



– Это сложно объяснить, везде находятся различные замораживающие установки, и специалисты по-разному готовят лед. Могу сказать, что даже цвет льда в Сочи и Пхенчхане похож. И отделка трассы одинакова и своеобразна – используются доски желтого цвета. И у меня складывается впечатление, что я никуда из Сочи не уезжал. Но это мое чисто визуальное впечатление.



– А для вас цель в Корее – только победа?



– Не хочется ничего загадывать заранее – сейчас надо хорошо подготовиться и отобраться в команду. А потом уже посмотрим .



Церемония открытия Игр в Пхенчхане состоится 9 февраля 2018 года. Скоро мы узнаем, пройдут ли в этот день российские бобслеисты и скелетонисты вместе со всей российской делегацией по дорожкам олимпийского стадиона.

