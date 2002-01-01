Едут сами
Как бобслей и скелетон ненадолго попали в число главных российских олимпийских видов спорта
(и что случилось потом)

Текст: Вадим Анисимов
Веселое прошлое
В 1923 году была сформирована Международная федерация по бобслею и скелетону.
Интересно, что некогда туристическая забава швейцарских аристократов быстро переросла в самостоятельную спортивную дисциплину еще в XIX веке. Тогда за победу в скоростном спуске с горы от городка Санкт-Мориц до городка Селерина давали символическую бутылку шампанского. Но время шло, и призы становились все серьезнее, а участие в подобных соревнованиях все более престижным. К 1902 году в том же Санкт-Морице проложили первую специальную трассу, поскольку двумя годами ранее немец Карл Бенцинг решил заменить деревянные сани на стальные. В 1923 году была сформирована Международная федерация по бобслею и скелетону. Примечательно, что уже на следующий год скоростной вид спорта вошел в программу первых Олимпийских игр в Шамони. Притом что свой первый чемпионат мира был проведен лишь в 1927 году.

История бобслея в России началась куда позже – в 1980 году, когда после Олимпиады в Лейк-Плэйсиде было принято решение развивать этот вид спорта. Первые старты советских спортсменов в 1984 году в Сараево подарили нашим гонщикам бронзовые медали в двойках. Да, «бобы» бывают как четырехместными, так и двухместными. В 1988 году в Калгари в четверках советские спортсмены были лишь четвертыми, а вот в двойках завоевали свои первые олимпийские золотые медали!
Вперед, к победам!
С распадом Советского Союза, как и во многих других спортивных дисциплинах, в бобслее наметился большой спад. Федерация бобслея и скелетона России была образована в 1993 году, а спустя год уже отправила российских спортсменов на Олимпиаду. Но ни тогда, ни четырьмя годами позже в Нагано, ни в 2002 году в Парк-Сити россиянам не удалось подняться на пьедестал.

Олимпийский успех пришел к нашим гонщикам в 2006 году. Экипаж, состоявший из Александра Зубкова, Филиппа Егорова, Алексея Селиверстова и Алексея Воеводы, добыл серебряные медали. В 2010-м мужская «двойка» из России завоевала бронзу. А во время сочинской Олимпиады наши «двойки» и «четверки» оказались золотыми. Сейчас сборная России по бобслею входит в тройку лучших команд мира.
Что касается скелетона, то его история на Олимпийских играх короче. После первой и второй Олимпиады вид спорта пропал из программы аж до 2002 года. В 2010 году в Ванкувере Александр Третьяков приехал третьим. Олимпийские игры в Сочи стали успешными и для скелетонистов: Третьяков выиграл золото, а Елена Никитина – бронзу.

Кстати, на первых в истории международных соревнованиях по монобобам OMEGA FIBT Youth Monobob Series в Санкт-Морице у юношей в общем зачете победу одержал также россиянин – Максим Иванов.
Временные трудности
Зубков – Воевода
Российские бобслеисты и скелетонисты очень голодны до побед, особенно на чемпионатах мира. Первый успех в «четверках» пришел в 2003 году – бронзовые медали, тогда же скелетонистка Екатерина Миронова в соревнованиях среди женщин стала серебряной.

С тех пор, исключая золото мужской «двойки»
Зубков – Воевода в немецком Кенигсзее в 2011 году, нам все время чего-то не хватает. То наши бобслеисты проигрывают вовсе места на пьедестале, то Третьякову не хватает доли секунды до золотой медали. Правда, для скелетонистов удачным стал 2013 год. Тогда Александр Третьяков занял первое место, а Сергей Чудинов – третье. Но чаще всего в графе «золото» напротив названия нашей страны стоит жирный ноль. А это очень обидно.

Как снег на голову наших спортсменов и федерации свалился допинговый скандал, отстранение спортсменов, перенос чемпионата мира из Сочи в другой город. Поэтому бронзовая медаль Никиты Трегубова на последнем первенстве мира – слабое утешение для болельщиков, чей вид спорта начало сильно лихорадить. А ведь все так хорошо начиналось…
Скандалы, открытые письма
и взаимные обиды
Тихая и внешне мирная Федерация бобслея и скелетона России на самом деле не так проста, как кажется. Ну нет там спокойствия, на которое может натолкнуть мимолетный взгляд на красивый сайт. Бобслеисты спускаются с ледяной трассы, все идет своим чередом. Но первый крупный скандал произошел еще в 2010 году. Тогда многие СМИ поражали заголовками в стиле: «Они отказались от сборной!». Оказалось, что в конфликт с федерацией и тренерским штабом вступили, наверное, самые именитые российские бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода. Спортсмены из России выиграли бронзовые медали в соревновании мужских «двоек», а в «четверках» не попали на пьедестал. Зубков и Воевода потребовали немедленных и радикальных изменений не только в тренерском штабе, но и в кабинетах самой федерации. Дело дошло до того, что оба спортсмена написали открытое письмо тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на происходящее в отечественном бобслее.

«Нас всегда учили, что залог успеха – это связка: спортсмен плюс тренер. А на деле все далеко не так. Басня «Лебедь, Рак и Щука» – про нашу федерацию. Спортсмен делает и основную работу, и работу тренера, то есть самостоятельно исправляет свои ошибки на старте и на трассе, потому что, как оказалось, тренер в таких значимых делах некомпетентен. А умеет он только снимать на видеокамеру», – заявили спортсмены в гневном письме.
Владимир Любовицкий
На тот момент главным тренером сборной России был Владимир Любовицкий. Именно его Зубков и Воевода в своем письме обвиняли еще и в том, что с ними обращались «как с рабами, часто не подбирая выражения».

Владимир Любовицкий ответил, что письмо стало для него «громом среди ясного неба».

«В нас, тренерах, врагов не надо искать. А то такое общественное мнение создается, что тренеры нацелены на то, чтобы команда проиграла. Ну так же не бывает! Приехав на Олимпийские игры, я две недели не спал. Просто не мог заснуть. Видимо, что-то с нервной системой, потому что организм мне попросту не давал возможности спать вообще. И после этого всего Саша заявляет, что, оказывается, ничего мы для них не сделали. А как же те твои шесть бобов? У него ведь шесть бобов было – три «двойки» и три «четверки», у него было двадцать пар коньков. Что только там у него не было», – добавил тогда к своим словам разочарования тренер.

Открытое письмо спортсменов все же не осталось без внимания, и изменения не заставили себя долго ждать. Любовицкого сняли, сделали старшим тренером по бобслею и председателем тренерского совета, а главой тренерского штаба стал Олег Соколов.
«Я понимаю, что теперь Олег Соколов формально будет главной фигурой. Но если бы он сам себе штаб подбирал, тогда был бы другой разговор. А так все осталось по-прежнему. И я, и Алексей Воевода уже не раз повторяли и снова повторим: с командой в составе Любовицкого, Мысева и Музыри мы работать не будем», – заявлял Зубков.

Под влиянием письма были уволены и некоторые работники администрации Федерации бобслея и скелетона. Но тогдашний глава Никита Музыря уходить не собирался и как не пытался скрыть, но затаил обиду на Александра Зубкова. В интервью «Советскому спорту» он не только напомнил, что Зубков сам чуть не подставил сборную, переклеив стикеры с одних коньков на другие, но и пообещал, что больше никаких поблажек команде Зубкова не будет.

Вы останетесь работать в федерации после открытого письма?

– Я не собираюсь никуда уходить. На Олимпиаде мы выиграли две медали и полностью выполнили план. Это – заслуга всего коллектива, в одиночку спортсмен, как бы он ни был талантлив, до медали не доедет. Результат есть, а значит, наша команда сработала достойно.

Как команда сможет показывать результат, если Зубков и Воевода закончат карьеру?

– Если раньше мы делали ставку только на Зубкова, теперь будем готовить молодежь. Саша – возрастной спортсмен, соревноваться с молодыми ему все тяжелее. Если Зубков пройдет спортивный отбор, великолепно! Но никакого блата его экипаж больше иметь не будет.

И все же Никите Музыре пришлось покинуть свой пост. В последний момент он снял свою кандидатуру на выборах, а делегаты поддержали председателя совета директоров «Внешпромбанка» Георгия Беджамова. Интересно, что многие связывали основную веху развития и подъема российского бобслея и скелетона именно с периодом «правления» Музыри.
Новый курс: бизнес, политика и спорт
Владимир Любовицкий рассказывал о том периоде в жизни федерации так:

«Давайте вспомним, что все успехи российского бобслея связаны именно с приходом Музыри. До того как «Автолайн» пришел (президент Федерации бобслея и скелетона России Никита Музыря являлся еще и президентом ООО «Группа Автолайн». – Прим. «Советского спорта»), это были 16–19-е места с тем же Зубковым. Сегодня без финансирования серьезного успеха в бобслее не может быть. Пришел «Автолайн», появилось финансирование, появились современные бобы – и пришел результат».

Приход на место главы Федерации бобслея и скелетона России вселял оптимизм. Влиятельный бизнесмен сразу же предложил сделать расчетным банком федерации Внешпромбанк, одной из совладелиц которого была его родная сестра Лариса Маркус. Георгий Беджамов не жалел денег на бобслей и скелетон, поскольку, как говорил сам, очень заинтересовался этим видом спорта.

«В прошлом году меня прокатил по бобслейной трассе в Санкт-Морице Кристиан Райх – бронзовый призер Олимпиады 2002 года. Понравилось. Потом я рассказал об этом своим хорошим знакомым… Вот так и получилось», – рассказывал в интервью Беджамов.
Новоиспеченный президент федерации сумел вернуть в спорт Зубкова и Воеводу, обеспечить финансово вид спорта и модернизировать инфраструктуру. На плечи Беджамова выпало самое сочное – подготовка к домашней Олимпиаде в Сочи.

«Беджамов, который, по мнению многих, вывел российскую бобслейную команду на международный уровень после нескольких лет упадка, – показательный пример того, как при президенте Путине бизнесмены с хорошими связями могут использоваться для финансирования национальных команд», – рассказывал журналист New York Times Патрик Ривелл.

Впрочем, и сам Георгий Беджамов не стеснялся рассказывать о далеко идущих планах в интервью.

Бобслеистов и скелетонистов в одинаковой мере волнует вопрос обеспечения самой прогрессивной на сегодняшний день техникой…

– В этом году Министерство спорта выделяет серьезные средства и на технику. Она будет закуплена в необходимом объеме и высокого качества. Заявляю ответственно: нелюбимых и любимых у нас нет. Я людей оцениваю по их делам. Скелетон не менее, чем бобслей, значимый вид спорта. Такой же медалеемкий и перспективный. Поэтому и для скелетонистов мы сделаем максимум. Чтобы и у них все было в лучшем виде, и команда была экипирована полностью. Вот только наладить производство собственного, российского инвентаря, как бы им и нам того ни хотелось, в ближайшие год-два, увы, не получится. До Олимпиады в Сочи – точно. Надо быть реалистами. Хотя этот вопрос мы уже прорабатываем. Так или иначе, но у наших спортсменов никаких проблем с техникой не будет – мы найдем и приобретем для них все самое лучшее.

Успех бобслеистов и скелетонистов в Сочи во многом укрепил позиции Беджамова на посту главы федерации, а главное – сделал виды спорта чуть ли не элитными. Сам Беджамов не стеснялся приобретать яхты и отели в Швейцарии и Монако. И бобслей, и скелетон стали одним из поводов гордиться отечественным спортом. Но получилось так, что федерация стала жертвой выстроенной своей же новой системы государственного престижа.
Вы нашего президента не видели?
Экономические проблемы сильно ударили по банковскому сектору, и в один момент Внешпромбанк оказался под сторонним временным руководством.
Случилось так, как случилось. Экономические проблемы сильно ударили по банковскому сектору, и в один момент Внешпромбанк оказался под сторонним временным руководством. Сестру Беджамова и совладелицу банка задержали в 2015 году по обвинению в мошенничестве.

Сам президент федерации в одночасье пропал с работы и перестал выходить на связь! Кто-то говорил, что видел его в Швейцарии, кто-то заявлял, что Беджамов скрывается на одной из яхт в Монако, но все это время федерация трудилась без своего президента! Мало того, источник, близкий к руководству бобслеем и скелетоном заявлял, что в банке зависли определенные суммы денег, предназначавшиеся Федерации бобслея и скелетона России: «Субсидии на этот сезон Министерство спорта успело отозвать из банка, поэтому там зависли незначительные суммы самой федерации».

В декабре 2015 года федерация выпустила очень странное, но официальное заявление: «Президент федерации Георгий Беджамов отсутствует планово. В настоящее время федерация не располагает информацией о его переизбрании». При этом уже все знали, что Беджамов планирует просить политического убежища в другой стране, находится в международном розыске и т.д. Что, простите, за плановость такая могла быть у беглого президента? На данный момент это сообщение с сайта удалено, о чем свидетельствует «ошибка 404», если перейти по ссылке.
Смутное время и «тренер-садист»
После сочинской Олимпиады отечественный бобслей действительно вошел в этап смутного времени. Тогдашний главный тренер команды канадец Пьер Людерс стал в одночасье опальным. С одной стороны, из-за замороженных счетов федерации перед ним и его тренерским штабом возникли внушительные долги. С другой стороны, вокруг Людерса разгорелся серьезный конфликт. Стоит напомнить, что именно под руководством канадца Александр Зубков стал двукратным олимпийским чемпионом, а российские «двойки» и «четверки» выиграли соревнования.

Но неизвестно, какой ценой это все было добыто! Олимпийский чемпион Сочи в «четверках» Дмитрий Труненков не постеснялся рассказать об издевательствах, которые он и его партнеры были вынуждены терпеть от Людерса:

«После выступления в Альтенберге мы собирались переезжать в Винтерберг. То есть до обеда был старт, потом поели и отправились в дорогу, – рассказал Труненков. – На следующее утро не все ребята вышли на завтрак. Они устали, хотели выспаться – бывает такое. Но это очень не понравилось Людерсу. Днем он собрал нас в отеле, был разгневан, кричал, матерился, а одному парню сказал: «Сейчас ты пойдешь подметать гараж, и если я увижу хоть один камешек, то отправлю тебя домой». Потом он достал ящик помощника, в котором хранится оборудование для съемок: планшеты, камеры и так далее. Он постучал по нему, поднял и выдал: «Флориан это больше носить не будет. Самим придется таскать. Туда и обратно».
«Мы ушли на обед, но и этого было мало. После еды Людерс придумал новое унижение. Собрал нас и поделил на две группы. Тех, кто был на завтраке, и тех, кто не был. Он матерился, потом сказал, что сядет в свой микроавтобус и поедет в горы, а группа провинившихся побежит за ним на время. И пусть хоть кто-то попробует отстать. Мы не совсем понимали, в чем дело, и он добавил, что за наше выступление ему стыдно, что мы позорим тренерский штаб, который, на взгляд Людерса, все делал правильно. Тут один из парней улыбнулся, Пьер увидел, обматерил его и отправил в группу тех, кто бегает. Потом он сказал, что остальные должны в это время хлопать в ладоши, танцевать и издеваться над провинившимися. Я терпеть это не стал и ушел в номер. Остальные, получается, приняли участие в выдумках Людерса».

Конечно, после такого заявления прославленного спортсмена и по совместительству лейтенанта ВС РФ Дмитрия Труненкова у «тренера-садиста» Пьера Людерса просто не было шансов сохранить свой пост. А ведь тремя годами ранее Дмитрий «души не чаял в Людерсе». Кстати, «странные наклонности» канадца нисколько не испугали южнокорейцев, которые совсем недавно наняли его руководить своей национальной сборной.
Кому – счастье, кому – два…
Дмитрий Абрамович
Впрочем, Людерс был замешан еще и в скандале с отстранением от сборной Дмитрия Абрамовича. Дмитрий Труненков также не оставил без внимания этот инцидент и упрекал тренера в том, что тот не пускает перспективного спортсмена в сборную. В своем интервью Дмитрий Абрамович рассказал о том, чем занимался вне сборной и на что жил:

– Вы в каких-то соревнованиях сейчас участвуете?

– Есть два старта. Кубок России в октябре и чемпионат России в марте.

– Там есть призовые?

– Нет, в соревнованиях нужно участвовать, чтобы сохранить зарплату от региона.

– И сколько вы зарабатываете?

– Около 40 тысяч. Худо-бедно на это можно жить. А на общероссийскую ставку иногда не попадали даже те, кто показывал результат на чемпионате России – эти списки тоже Людерс утверждал. Мог вычеркнуть тех, кто ему не угоден.

А ведь когда-то наши спортсмены получали больше всех в мире! Это касается, правда, того же Алексея Зубкова. По крайней мере так говорил в свое время Владимир Любовицкий: «Он (Зубков. – Прим. «Советского спорта») говорит, что живет на 15 тыс. рублей в месяц. Я его деньги считать, конечно, не хочу, но думаю, что это очередная ложь. Я прекрасно знаю, что он получает зарплату в «Автолайне», получает президентскую зарплату в Московской области, получает ставку в министерстве. Могу официально заявить, что на сегодняшний день наши ребята-бобслеисты получают больше других бобслеистов всего мира. Я разговаривал и с немцами, и с американцами, и со швейцарцами, и когда они узнавали, какая зарплата у наших ребят, то готовы были хоть сейчас менять паспорт и начинать выступать за Россию».

Примечательно, что в открытом доступе абсолютно нет информации о призовых в Кубке мира по бобслею и скелетону. По информации Sports.ru, в бобслее и скелетоне денежные премии получает в конце сезона десятка лучших в общем зачете. В четверках – от 20 тысяч евро и далее по убывающей.
Новая метла по-новому метет
На тот момент долго продолжаться безвластие в Федерации бобслея и скелетона не могло. Окончательно отчаявшись ждать возвращения беглого «легитимного» Беджамова, решили избрать нового президента. Кандидатур было две, причем когда-то оказавшихся по разные стороны баррикад. Тут вспоминаем конфликт 2010 года в сборной. Конкурировали за «кресло» Александр Зубков и Владимир Любовицкий. По мнению последнего, Зубков еще во время старого конфликта видел себя возможным главой федерации: «Он сказал, что хочет стать президентом. Но есть ведь легитимный момент выбора, есть конференция, на которой надо заявить свою кандидатуру, представить предвыборную программу. Может быть, его и поддержат, он же авторитетный человек. Но не такими способами, вылив ушат грязи на людей, которые сделали для него все. Пусть за тебя проголосуют регионы. Только вопрос: проголосуют они или нет? Как спортсмен Саша сильный, а как личность, как человек, который за собой поведет массы… надо же немного другими чертами характера обладать».
И все же, видимо, регионы нашли у Александра необходимые качества и выбрали его новым президентом Федерации бобслея и скелетона России. Сам же Зубков рассказывал о том, зачем идет на выборы так:

«Почему участвую в выборах? Я стоял у истоков развития бобслея в России вплоть до завоевания золотых медалей на Олимпийских играх 2014 года. За прошедшие два года в ФБР произошло очень много изменений, а результаты сборной России сильно ухудшились по сравнению с теми, которые показывались на Играх в Сочи. Все это очень плачевно».

Кстати, Алексей Зубков сумел рассчитаться с Людерсом по долгам, а заодно и анонсировал, что теперь спортсменами будут руководить исключительно российские специалисты. Некоторое время сам Алексей занимался подготовкой спортсменов, а уже в августе на пост тренера был назначен Денис Чабан.
Мы слишком рано радовались
В допинг-пробах триумфаторов Олимпиады в Сочи Александра Зубкова и Алексея Воеводы обнаружено больше всего соли среди российских спортсменов.
Вроде бы и можно было говорить о некоторой стабилизации обстановки в отечественном бобслее и скелетоне, если бы не пресловутый допинговый скандал. Он затронул в том числе и федерацию. Получилось так, что в допинг-пробах триумфаторов Олимпиады в Сочи Александра Зубкова и Алексея Воеводы обнаружено больше всего соли среди российских спортсменов. А ведь это обвинения против нынешнего президента Федерации бобслея и скелетона России!

Зубков, закодированный в докладе Макларена под номером А1000, сдал пробу номер 2889141, в которой уровень соли составляет 18,8 грамма на литр, что является наиболее высоким показателем из всех
обследованных проб.

Проба была сдана 23 февраля 2014 года, в день заездов «четверок»
на Олимпиаде в Сочи.

Воевода, закодированный под номером А0947, сдал пробу номер 2889136, в которой уровень соли составляет 18,5 грамма на литр, что является вторым по концентрации показателем из всех обследованных проб.

Проба была сдана 17 февраля 2014 года, в день заездов «двоек» на Олимпиаде в Сочи.
Сам Зубков отрицает обвинения: «Мы сильные ребята, чистые спортсмены, и нам нечего стыдиться. Нет фактов, нет доказательств, и я не могу сказать, в чем меня на сегодняшний день обвиняют».

Алексей Воевода вообще предложил главе комиссии МОК Денису Освальду попытаться силой забрать награды: «А я скажу: Освальд, приезжай ко мне на родину и попробуй забери. Вот и все. Просто давят. На военных уже не подавишь – страшно. Кто остались? Спортсмены. Они думают: давайте спортсменов подавим. Еще и сейчас Олимпиада, выборы. Пытаются зайти с этой стороны».

С одной стороны, зайти уже удалось – Сочи лишили чемпионата мира по бобслею, который должен был проходить там в этом году. Сразу несколько сборных, включая Латвию, США, Великобританию и Южную Корею, решили бойкотировать приезд в Россию на мировое первенство. Мировая федерация бобслея и скелетона выпустила осторожный пресс-релиз и сменила место проведения чемпионата мира «от греха подальше»:

«Исполком IBSF почувствовал, что в эти сложные времена благоразумнее будет не проводить подобный турнир в Сочи. Такое решение было принято по двум причинам:
1. Позволить спортсменам и тренерам всех национальностей сосредоточиться на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях – справедливых или нет.
2. Федерация бобслея России приложила колоссальные усилия при подготовке к чемпионату мира, но в нынешнем микроклимате будет почти невозможно оценить работу оргкомитета.

Заявляя это, IBSF просит всех о соблюдении правил fair play и уважении, которое также включает допущение невиновности любых спортсменов, независимо от национальной принадлежности, до тех пор, пока их вина не будет доказана».
Нужно больше дисквалификаций?
Но еще до переноса чемпионата мира от соревнований были отстранены чемпион Олимпиады-2014 по скелетону Александр Третьяков, бронзовая медалистка Игр Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова.
Летом этого года под «карающую руку» РУСАДА попали еще два бобслеиста – Надежда Палеева и Дмитрий Пискунов. Палеева получила два года дисквалификации, Пискунов – четыре.
Но не менее интересна дисквалификация Дмитрия Труненкова, публично жаловавшегося на тренера Людерса. Спортсмен был отстранен от соревнований на четыре года за допинг. При этом Труненков к моменту дисквалификации на основании решения РУСАДА уже завершил спортивную карьеру и возглавил Главный штаб всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Решением комиссии МОК Александр Зубков лишен двух золотых медалей ОИ-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил.
Сам же нынешний общественный деятель воспринимает такое решение не иначе как провокацию: «В моем организме нашли метаболит станозолола. Этот препарат использовали спортсмены еще в 80-х годах прошлого века, и надо быть полным идиотом, чтобы использовать это средство в наши дни. Я долго анализировал, каким образом это вещество могло попасть в мой организм, в какой пищевой добавке оно могло находиться, и не нашел ответа. На мой взгляд, это очередная провокация, направленная против всего российского спорта. Этот препарат я не употреблял».

Наконец, дошла очередь и до чемпионов Сочи в бобслее. Решением комиссии МОК Александр Зубков лишен двух золотых медалей ОИ-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, Зубков и бобслеистка Ольга Стульнева пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

«Результаты спортсмена в соревнованиях двоек и четверок аннулированы. Все медали, значки и дипломы должны быть возвращены в МОК», - говорится в сообщении организации.
Что дальше?
А дальше – Олимпиада в Пхенчхане в феврале. Допустят до нее или нет – будет известно уже в декабре, а пока наши спортсмены в штатном режиме готовятся к главному событию в мире бобслея и скелетона. Дисквалифицированный МОК глава федерации Александр Зубков сказал, что окончательный состав сборной будет определен к 15 января 2018 года.

Скелетонист Александр Третьяков немного приоткрыл завесу тайны над российской сборной накануне не только Олимпиады, но и судьбоносного решения МОК по допуску нашей команды к участию в Играх в Пхенчхане.

– Как в целом вы сейчас оцениваете готовность сборной России к олимпийскому сезону?

– Все хорошо работают, прибавляют, растут, стремятся к лучшим результатам – ни у кого из ребят не видно проблем с мотивацией. Профессиональные спортсмены понимают, для чего они тренируются – никого палкой подгонять не требуется. Каждый знает, для чего он находится на тренировочной базе в Парамонове, чего он хочет достичь и за счет чего этого можно добиться. У нас в команде все нормально.

– В чем вы видите разницу между собой прошлогодним в этот же период подготовки и сегодняшним?

– Если сравнивать по конкретным фактам, по секундам на разгоне, то сейчас показатели у меня лучше, чем в аналогичный период прошлого года. Я немного прибавил, и надо будет зимой улучшить эти результаты. Надеюсь, что у меня это получится. Я вижу, в какой форме сейчас нахожусь, спокоен и уверен в том, что все должно получиться.

– Вы сказали, что трасса в Пхенчхане по структуре льда похожа на трек в Сочи. А в чем это выражается?

– Это сложно объяснить, везде находятся различные замораживающие установки, и специалисты по-разному готовят лед. Могу сказать, что даже цвет льда в Сочи и Пхенчхане похож. И отделка трассы одинакова и своеобразна – используются доски желтого цвета. И у меня складывается впечатление, что я никуда из Сочи не уезжал. Но это мое чисто визуальное впечатление.

– А для вас цель в Корее – только победа?

– Не хочется ничего загадывать заранее – сейчас надо хорошо подготовиться и отобраться в команду. А потом уже посмотрим.

Церемония открытия Игр в Пхенчхане состоится 9 февраля 2018 года. Скоро мы узнаем, пройдут ли в этот день российские бобслеисты и скелетонисты вместе со всей российской делегацией по дорожкам олимпийского стадиона.
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