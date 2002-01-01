Вроде бы и можно было говорить о некоторой стабилизации обстановки в отечественном бобслее и скелетоне, если бы не пресловутый допинговый скандал. Он затронул в том числе и федерацию. Получилось так, что в допинг-пробах триумфаторов Олимпиады в Сочи Александра Зубкова и Алексея Воеводы обнаружено больше всего соли среди российских спортсменов. А ведь это обвинения против нынешнего президента Федерации бобслея и скелетона России!
Зубков, закодированный в докладе Макларена под номером А1000, сдал пробу номер 2889141, в которой уровень соли составляет 18,8 грамма на литр, что является наиболее высоким показателем из всех
обследованных проб.
Проба была сдана 23 февраля 2014 года, в день заездов «четверок»
на Олимпиаде в Сочи.
Воевода, закодированный под номером А0947, сдал пробу номер 2889136, в которой уровень соли составляет 18,5 грамма на литр, что является вторым по концентрации показателем из всех обследованных проб.
Проба была сдана 17 февраля 2014 года, в день заездов «двоек» на Олимпиаде в Сочи.
Сам Зубков отрицает обвинения: «Мы сильные ребята, чистые спортсмены, и нам нечего стыдиться. Нет фактов, нет доказательств, и я не могу сказать, в чем меня на сегодняшний день обвиняют».
Алексей Воевода вообще предложил главе комиссии МОК Денису Освальду попытаться силой забрать награды: «А я скажу: Освальд, приезжай ко мне на родину и попробуй забери. Вот и все. Просто давят. На военных уже не подавишь – страшно. Кто остались? Спортсмены. Они думают: давайте спортсменов подавим. Еще и сейчас Олимпиада, выборы. Пытаются зайти с этой стороны».
С одной стороны, зайти уже удалось – Сочи лишили чемпионата мира по бобслею, который должен был проходить там в этом году. Сразу несколько сборных, включая Латвию, США, Великобританию и Южную Корею, решили бойкотировать приезд в Россию на мировое первенство. Мировая федерация бобслея и скелетона выпустила осторожный пресс-релиз и сменила место проведения чемпионата мира «от греха подальше»:
«Исполком IBSF почувствовал, что в эти сложные времена благоразумнее будет не проводить подобный турнир в Сочи. Такое решение было принято по двум причинам:
1. Позволить спортсменам и тренерам всех национальностей сосредоточиться на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях – справедливых или нет.
2. Федерация бобслея России приложила колоссальные усилия при подготовке к чемпионату мира, но в нынешнем микроклимате будет почти невозможно оценить работу оргкомитета.
Заявляя это, IBSF просит всех о соблюдении правил fair play и уважении, которое также включает допущение невиновности любых спортсменов, независимо от национальной принадлежности, до тех пор, пока их вина не будет доказана».