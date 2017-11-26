Второе место на этом старте заняли британцы, а третьими стали немцы с пилотом Нико Вальтером.

Бобслей. Кубок мира. Третий этап. Уистлер, Канада
Мужчины. Четверки

1. Россия (Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев) - 1.41,89.
2. Великобритания (Ламин Дин) - +0,28.
3. Германия (Нико Вальтер) - +0,48...
16. Россия (Алексей Стульнев, Кирилл Антюх, Илья Малых и Роман Кошелев) - +0,88.
20. Россия (Максим Андрианов, Андрей Лылов, Юрий Селихов и Руслан Самитов) - +9,71.

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