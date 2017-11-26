Российский экипаж Александра Касьянова победил в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира по бобслею в Уистлере.

Второе место на этом старте заняли британцы, а третьими стали немцы с пилотом Нико Вальтером.

Бобслей. Кубок мира. Третий этап. Уистлер, Канада

Мужчины. Четверки



1. Россия (Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев) - 1.41,89.

2. Великобритания (Ламин Дин) - +0,28.

3. Германия (Нико Вальтер) - +0,48...

16. Россия (Алексей Стульнев, Кирилл Антюх, Илья Малых и Роман Кошелев) - +0,88.

20. Россия (Максим Андрианов, Андрей Лылов, Юрий Селихов и Руслан Самитов) - +9,71.