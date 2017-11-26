Напомним, что Международный олимпийский комитет лишил двух золотых медалей ОИ-2014 в Сочи Александра Зубкова, а также наложил запрет на участие в ОИ скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину.

«Сегодня злость на всю несправедливость позволила нам как следует настроиться и наказать своим выступлением всех наших недоброжелателей. Нам пришлось выступать не в самой дружелюбной обстановке. В момент нашего старта болельщики сборной Латвии начали кричать обидные для нас слова и пытались психологически помешать нам. Но это никак не отразилось на нас, разгон мы давно отработали до автоматизма. Просто сама ситуация была некрасивая, а те, кто шумели, сами себя выставили не с самой лучшей стороны», - приводит слова Касьянова ТАСС.