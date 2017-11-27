МОК вынес решение по еще трем российским спортсменам, которые участвовали в Олимпиаде-2014 в Сочи.

Как сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета, скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло были пожизненно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Их результаты на Играх в Сочи аннулированы.

Отметим, что Чудинов на Олимпиаде занял пятое место. Труненков и Негодайло лишились золота соревнований по бобслею в четверках. Впрочем, так как уже был дисквалифицирован еще один представитель этой четверки Александр Зубков, им пришлось бы отдать медали в любом случае. Пока не дисквалифицирован только один участник команды Алексей Воевода.

Напомним, также дисквалификацию получили биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова.