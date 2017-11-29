Глава Федерации бобслея России Зубков вместе с другими спортсменами РФ отстранен от соревнований
Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала российских бобслеистов Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло.
Отмечается, что под санкции также попали скелетонист Сергей Чудинов, а также бобслеистка Ольга Стульнева и глава Федерации бобслея России Александр Зубков.
Все спортсмены вместе с Зубковым отстранены от международных стартов.
При этом пресс-служба организации сообщает, что отстраненные спортсмены не могут участвовать в соревнованиях в любом качестве.