Отмечается, что под санкции также попали скелетонист Сергей Чудинов, а также бобслеистка Ольга Стульнева и глава Федерации бобслея России Александр Зубков.

Все спортсмены вместе с Зубковым отстранены от международных стартов.

При этом пресс-служба организации сообщает, что отстраненные спортсмены не могут участвовать в соревнованиях в любом качестве.

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