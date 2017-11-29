– Я не понимаю, как можно на ОИ выступать под нейтральным флагом. Каждый спортсмен имеет на этот счет свое мнение. Но я не понимаю, как можно участвовать в Играх в нейтральном статусе, когда у твой страны есть флаг, гимн. Чего стоят награды, когда ты не имеешь возможности стоять на пьедестале и видеть, как поднимается твой флаг, – сказал Зубков.