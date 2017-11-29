В среду Международный олимпийский комитет объявил о пожизненном отстранении от Олимпийских игр бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

Данное решение было принято после рассмотрения дел комиссии во главе с Денисом Освальдом, которая занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с ОИ-2014 в Сочи.

– Они не были в списке «Дюшес», но они в чистую выиграли последний этап Кубка мира и являются лидерами нашей команды. Они были на слушаниях, пытались задать вопросы, но им сказали, что здесь вопросы не задаются, здесь дается последнее слово. Создается впечатление, что сейчас делается все, чтобы выбить наших ведущих спортсменов и на Игры мы поехали бы третьим-четвертым составом, – сказал Зубков.