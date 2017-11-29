«Федерация и тренерский штаб работают, есть задачи – выступление в Пхенчхане. Моя ситуация никак не коснется нашей команды. Главное сейчас – выехать на Олимпиаду-2018 и выступить так же хорошо, как мы делаем это на Кубке мира», – сказал Зубков.

Сегодня Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила, что Зубков временно отстранен, ему запрещено посещать любые турниры и мероприятия IBSF в любом статусе.