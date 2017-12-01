Международная Федерация бобслея и скелетона приняла решение о прекращении временного отстранении нескольких российских спортсменов.

Сообщается, что отстранение снято со скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной и Сергея Чудинова, а также бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

Напомним, все эти спортсмены были дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи