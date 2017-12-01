Пресс-атташе ФБСР Анна Макарова прокомментировала решение IBSF, которая сегодня сняла временное отстранение с девяти российских бобслеистов.

- IBSF приняла несколько неожиданное решение…

- А на каком основании наших спортсменов дисквалифицировать? Мотивировочной части нет. Просто ради того, чтобы повторить решение МОК?

- Но с лыжниками никто не церемонился.

- Что касается наших бобслеистов и скелетонистов, у международной федерации недостаточная доказательная база для отстранения.

- Открытое письмо Путину могло како-то повлиять на такое решение?

- Не думаю.

Напомним, по итогам слушаний, которые состоялись сегодня в Мюнхене, Международная федерация бобслея и скелетона сняла временное отстранение с Александра Зубкова, ныне возглавляющего Федерацию бобслея России, бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, а также скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой и Сергея Чудинова.

IBSF считает, что на данный момент нет достаточных доказательств для отстранения россиян, и ждет от МОК получения мотивировочной части решения по данным спортсменам.