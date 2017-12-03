Российские бобслеисты завоевали серебряную медаль в соревнованиях четверок на этапе Кубка Европы, который проходит в Кенигзее.

Максим Адрианов, Юрий Селихов, Руслан Самитов и Михаил Мордашоа по сумме двух попыток показали время 1 минута 39,32 секунды. На первом месте команда из Германии (1.39.00). Тройку замкнули австрийские бобслеисты (+0,33).

Экипаж в составе Дмитрия Попова, Ростислава Гайтюкевича, Владислава Жаровцева и Георгия Кузбменко занял шестое место. Другая российская четверка в составе Аллександра Бредихина, Павла Бурякова, Сергея Сысоева и Дениса Короткова показала 11-е место.