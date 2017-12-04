Международная федерация бобслея и скелетона выразила несогласие с решением своей панели о приостановке отстранения российских спортсменов.

«Панель приняла решение в пользу российских спортсменов и отменила временно отстранение. Хоть Федерация и не согласна с решением панели, мы уважаем это решение. Мы сейчас изучаем все возможные варианты», - говорится в заявлении на сайте Федерации.

Отстранение было снято со скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной и Сергея Чудинова, а также бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

Напомним, все эти спортсмены были дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.