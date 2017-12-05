Иски в Спортивный арбитражный суд поданы от лица 12 бобслеистов и скелетонистов.

Федерация бобслея России оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении российских бобслеистов и скелетонистов от Олимпийских игр и аннулировании их результатов на Играх в Сочи.

Иски в CAS поданы от лица Сергея Чудинова, Ольги Потылицыной, Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина и Ольги Стульневой.

Напомним, ранее МОК лишил сборную России двух золотых медалей Игр-2014, завоеванных в бобслее – в двойках (Зубков, Алексей Воевода) и четверках (Зубков, Воевода, Труненков, Негодайло), а также золота и бронзы в скелетоне (Третьяков и Никитина).

Всем наказанным МОК спортсменам также запрещено пожизненно участвовать в Олимпийских играх в любом качестве.

Напомним, 5 декабря на заседании исполкома МОК должно быть принято окончательное решение об участии сборной России на Играх в Пхенчхане.

Ранее МОК создал две комиссии для расследования обвинений, выдвинутых комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена.

Одна из них – во главе с Денисом Освальдом – занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады 2014 года в Сочи на предмет манипуляций с ними. Вторая – во главе с Самуэлем Шмидом – изучала причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений.

По итогам работы комиссии Освальда Россия лишилась 11 медалей Олимпийских игр в Сочи.