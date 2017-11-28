Шахматист рассказал об участии в Мемориале Юрия Елисеева, важности дресс-кода в шахматах и об участии в передаче Елены Малышевой.

«ЕЛИСЕЕВ БЫЛ НЕОРДИНАРНЫМ ШАХМАТИСТОМ»

– Вы выиграли один из двух кругов Мемориала Юрия Елисеева* и получили специальный приз. Можете охарактеризовать Елисеева-шахматиста?

– Юра был неординарным шахматистом, с необычным стилем. Характерно, что в турнире вручались только призы за красоту партии. На мой взгляд, идея турнира соответствовала Юриным взглядам на шахматы.

– Его можно сравнить с Михаилом Талем?

– Его невозможно с кем-то сравнивать. Юра осуществлял много неочевидных идей, мог принимать совершенно неожиданные решения. Например, делал ход, который все считали вычурным, а Елисеев за доской доказывал, что он прав.

– Вы получили приз за красоту. Выиграли эту партию в комбинационном стиле?

– Нет, партия с Владиславом Артемьевым получилась сугубо позиционной, мне удалось победить в эндшпиле. А вообще, я был в неплохой форме и закономерно набрал много очков.

– Важнейший этап в вашей карьере – участие в Кубке мира, который прошел в Тбилиси в сентябре. Вы дошли до четвертьфинала, где уступили Уэсли Со, однако обыграли другого топ-гроссмейстера Хикару Накамуру. Довольны результатом?

– Задач перед турниром никаких не ставил, хотел просто хорошо сыграть и оборонять черный цвет. Не очень у меня это получилось, возникали и некие психологические проблемы, но с ними мне удавалось неплохо справляться, поэтому выиграл несколько матчей у сильных соперников. В матче с Со я получил трудную позицию черными, не справился с ней и вынужден был покинуть турнир. Думаю, мне не хватило опыта.

«ТОЛЬКО РАЗ СНЯЛ ДЛЯ ВЕРНОСТИ ПИДЖАК»

– В Тбилиси случился скандал с дресс-кодом, когда организаторы предложили канадскому гроссмейстеру Владиславу Ковалеву покинуть игровой зал из-за того, что он пришел на партию в шортах. Ковалев обиделся и покинул турнир. Дресс-код в шахматах необходим?

– На таких соревнованиях, как Кубок мира, нужно соблюдать нормы приличия. Но для этого нужны четкие правила по поводу дресс-кода. В регламенте они не были четко прописаны, поэтому и случился инцидент. С точки зрения буквы закона действия организаторов были противоправными. Но мне не понравилось и поведение Ковалева. Приехать на Кубок мира в одних шортах – это неуважение к турниру.

– Вы дресс-код соблюдали?

– Как я уже говорил, в регламенте он не был прописан, но негласно все шахматисты соблюдают smart casual (стиль одежды для мужчин. – Прим. ред.). Точно расшифровать эти требования сложно, но понятно, что появление в шортах в игровом зале запрещается. Вовсе не обязательно приходить на партию в костюме, вполне допускается прийти на игру в аккуратной майке и джинсах.

– Вы в Тбилиси в костюме играли?

– Я серьезно отношусь к таким турнирам, и вдобавок мне нравится играть в костюме. Галстук? Нет, обхожусь без галстука. В Тбилиси изменил себе лишь раз – в матче 1/8 финала с израильским гроссмейстером Максимом Родштейном. Я был решительно настроен на этот поединок. Как пел Владимир Высоцкий в своей знаменитой песне, «даже снял для верности пиджак». Повесил его на гвоздик в гостиничном номере и отправился в игровой зал в футболке и джинсах. Это был тай-брейк, и я его выиграл.

– Что дал вам Кубок мира, кроме приобретенного опыта?

– Считаю, что этим турниром завершился какой-то этап в моей карьере. Но я вернулся из Тбилиси опустошенным. С одной стороны, была гордость за результат, попал в первую восьмерку, но с другой – понимал, что мог выступить и лучше.

– Как приводите себя в порядок – снимаете стресс алкоголем, ходите в театры, занимаетесь спортом?

– У меня не было паузы после Тбилиси, вскоре предстоял командный чемпионат Европы. Просто немного меньше времени, чем обычно, уделял шахматам. К сожалению, к клубному чемпионату я подошел в своей худшей за год форме. А что касается снятия стресса, ничто человеческое нам не чуждо, просто надо знать меру – не злоупотреблять спиртным и сигаретами.

– Вы курите?

– Давно бросил.

«ПЛАН НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ – НАБРАТЬ ПРИЛИЧНЫЙ РЕЙТИНГ»

– Завершилась серия турниров Гран-при, по его итогам Александр Грищук пробился в турнир претендентов.

– Рад за Александра, в последние годы у него все как-то не складывалось с попаданием в турнир претендентов.

– Если бы вам позвонили из ФИДЕ и сказали, что вы допущены в турнир претендентов. Согласились бы сыграть или пока рано?

– Mы же не в cказке живем! Есть отлаженная система отбора. Поэтому предложенную вами гипотетическую ситуацию нет смысла рассматривать. Лучше я посвящу ближайшие годы карьеры обозначению своих претензий на шахматную корону, подготовлюсь к борьбе на высшем уровне. Сейчас мне важно расставить приоритеты – определить для себя новые цели, работать.

– Есть какой-то оперативный план: например, ставите задачу непременно попасть в следующий турнир претендентов через два года? И что вам для этого нужно?

– Было бы здорово иметь в своем распоряжении большую команду тренеров, финансовую поддержку. Я чувствую, что способен побеждать в любых турнирах, в которых буду участвовать. В частности, надеюсь удачно выступить в суперфинале чемпионата России и занять в нем первое место.

– Про турнир претендентов вы не ответили…

– Важно попасть в серию Гран-при. Там очень сложная система, но для этого надо набрать приличный рейтинг. Буду стараться пробиться туда по рейтингу.

– Как вы оказались в программе Елены Малышевой «Жить здорово!»?

– Пиар-директор Российской шахматной федерации Кирилл Зангалис – большой приверженец здорового образа жизни. Он мне сказал, что есть возможность поучаствовать в этой программе, что там будут говорить о шахматах. Если есть возможность поговорить о шахматах на Первом канале, ее упускать нельзя.

– Какова была тема разговора?

– Питание мозга, что для шахматиста особенно важно. К какому выводу пришли? Мы с Еленой нашли консенсус – составили общее меню. Если вкратце: крупы, орехи, овощи, зелень. Например, в кедровых орехах много витамина В1 и В2. Но в них и много жира, поэтому увлекаться нельзя – не больше ста граммов в месяц.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Владимир ФЕДОСЕЕВ

Родился 16 февраля 1995 года в Санкт-Петербурге.

Гроссмейстер (2011)

Абсолютный чемпион Европы по шахматам среди юношей до 18 лет (2013) (блиц, рапид и классика). Бронзовый призер первенства Европы-2014,

Бронзовый призер первенства мира среди юношей до 20 лет (2014).

Финалист Кубка России.

Победитель матч-турнира поколений «Щелкунчик-2014» (поделил 1–3 место с Алексеем Шировым и Александром Морозевичем, чистое 1-е место в команде «Принцы»).

Победитель «Аэрофлот-опена» (2017). Серебряный призер командного чемпионата мира-2017 в составе сборной России. В супертурнире в Дортмунде-2017 занял 2-е место. Дошел до четвертьфинала Кубка мира-2017.

*Юрий Елисеев (29 июля 1996 г., Москва – 26 ноября 2016 г., Москва) – один из самых талантливых молодых шахматистов России. Увлекался паркуром. Погиб в Москве 26 ноября 2016 года. Выпал из окна 12-го этажа, пытаясь перелезть на балкон.