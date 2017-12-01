Один из сильнейших российских гроссмейстеров новой волны Владимир Федосеев в интервью «Советскому спорту» рассказал об участии в Мемориале Юрия Елисеева, важности дресс-кода в шахматах и об участии в передаче Елены Малышевой.

«ЕЛИСЕЕВ БЫЛ НЕОРДИНАРНЫМ ШАХМАТИСТОМ»

- Вы выиграли один из двух кругов Мемориала Юрия Елисеева* и получили специальный приз. Можете охарактеризовать Елисеева-шахматиста?

- Юра был неординарным шахматистом, с необычным стилем. Характерно, что в турнире вручались только призы за красоту партии. На мой взгляд, идея турнира соответствовала Юриным взглядам на шахматы.

- Его можно сравнить с Михаилом Талем?

- Его невозможно с кем-то сравнивать. Юра осуществлял много неочевидных идей, мог принимать совершенно неожиданные решения. Например, делал ход, который все считали вычурным, а Елисеев за доской доказывал, что он прав.

- Вы получили приз за красоту. Выиграли партию в комбинационном стиле?

- Нет, партия с Владиславом Артемьевым была сыграна в позиционном стиле, мне удалось победить в эндшпиле. А вообще, я был в неплохой форме и закономерно набрал много очков.

Хотел бы вспомнить еще одного талантливого шахматиста, также безвременно ушедшего из жизни, Ивана Букавшина*. Уже несколько лет существует идея организовать мемориал памяти Вани, но пока нам не удастся найти спонсоров. Но у нас уже есть команда из пяти человек – памяти Ивана Букавшина. Мы играем этой командой в чемпионате России по блицу и рапиду.

- Важнейший этап в вашей карьере – участие в Кубке мира, который прошел в Тбилиси в сентябре. Вы дошли до четвертьфинала, где уступили Уэсли Со, однако обыграли другого топ-гроссмейстера Хикару Накамуру. Довольны результатом?

- Задач перед турниром никаких не ставил, хотел просто хорошо сыграть и оборонять черный цвет. Не очень у меня это получилось, возникали и некие психологические проблемы, но с ними мне удавалось неплохо справляться, поэтому выиграл несколько матчей у сильных соперников. Но в матче с Со я получил трудную позицию черными, не справился с ней и вынужден был покинуть турнир. Думаю, мне не хватило опыта.

«ТОЛЬКО РАЗ СНЯЛ ДЛЯ ВЕРНОСТИ ПИДЖАК»

- В Тбилиси случился скандал с дресс-кодом: когда организаторы предложили канадскому гроссмейстеру Антону Ковалеву покинуть игровой зал из-за того, что он пришел на партию в шортах. Ковалев обиделся и покинул турнир. Дресс-код в шахматах необходим?

- На таких соревнованиях, как Кубок мира, нужно соблюдать нормы приличия. Но для этого нужны четкие правила по поводу дресс-кода. В регламенте они не были четко прописаны, поэтому и случился инцидент. С точки зрения буквы закона, действия организаторов были противоправными. Но мне не понравилось и поведение Ковалева. Приехать на Кубок мира в одних шортах, это неуважение к турниру.

- Вы дресс-код соблюдали?

- Как я уже говорил, в регламенте он не был прописан, но негласно все шахматисты соблюдают smart casual (стиль одежды для мужчин. - Прим. ред.). Точно расшифровать эти требования сложно, но понятно, что появление в шортах в игровом зале запрещается. Вовсе необязательно приходить на партию в костюме, вполне допускается прийти на игру в аккуратной майке и джинсах.

- Вы в Тбилиси в костюме играли?

- Я серьезно отношусь к таким турнирам, и вдобавок мне нравится играть в костюме. Галстук? Нет, обхожусь без галстука. В Тбилиси изменил себе лишь раз – в матче 1/8 финала с израильским гроссмейстером Максимом Родштейном. Я был решительно настроен на этот поединок. Как пел Владимир Высоцкий в своей знаменитой песне, «даже снял для верности пиджак». Повесил его на гвоздик в гостиничном номере, и отправился в игровой зал в футболке и джинсах. Это был тай-брейк и я его выиграл.

- Что дал вам Кубок мира, кроме приобретенного опыта?

- Считаю, что этим турниром завершился какой-то этап в моей карьере. Но я вернулся из Тбилиси опустошенным. С одной стороны была гордость за результат, попал в первую восьмерку, но с другой - понимал, что мог выступить и лучше.

- Как приводите себя в порядок – снимаете стресс алкоголем, ходите в театры, занимаетесь спортом?

- У меня не было паузы после Тбилиси, вскоре предстоял командный чемпионат Европы. Просто немного меньше времени, чем обычно, уделял шахматам. К сожалению, к клубному чемпионату я подошел в своей худшей за год форме. А что касается снятия стресса, ни что человеческое нам не чуждо, просто надо знать меру – не злоупотреблять спиртным и сигаретами.

- Вы курите?

- Давно бросил. Но когда-то курил.

«С ЕЛЕНОЙ МАЛЫШЕВОЙ НАШЛИ ОБЩИЙ ЯЗЫК»

- Завершилась серия турниров Гран-при, по его итогам Александр Грищук пробился в турнир претендентов.

- Рад за Александра, в последние годы у него все как-то не складывалось с попаданием в турнир претендентов.

- Если бы вам позвонили из ФИДЕ и сказали, что вы допущены в турнир претендентов. Согласились бы сыграть или пока рано?

- Mы же не в cказке живём! Есть отлаженная система отбора. Поэтому предложенную вами гипотетическую ситуацию нет смысла рассматривать. Лучше я посвящу ближайшие годы карьеры обозначению своих претензий на шахматную корону, подготовлюсь к борьбе на высшем уровне. Сейчас мне важно расставить приоритеты - определить для себя новые цели, работать.

- Есть какой-то оперативный план: например, ставите задачу непременно попасть в следующий турнир претендентов через два года? И что вам для этого нужно?

- Было бы здорово иметь в своем распоряжении большую команду тренеров, финансовую поддержку. Я чувствую, что способен побеждать в любых турнирах, в которых буду участвовать. В частности, надеюсь удачно выступить в суперфинале чемпионата России и занять в нем первое место.

- Про турнир претендентов вы не ответили…

- Важно попасть в серию Гран-при. Там очень сложная система, но для этого надо набрать приличный рейтинг. Буду стараться пробиться туда по рейтингу.

- Как вы оказались в программе Елены Малышевой «Жить здорово!»?

- Пиар-директор Российской шахматной федерации Кирилл Зангалис большой приверженец здорового образа жизни. Он мне сказал, что есть возможность поучаствовать в этой программе, что там будут говорить о шахматах. Если есть возможность поговорить о шахматах на Первом канале, ее упускать нельзя.

- Какова была тема разговора?

- Питание мозга, что для шахматиста особенно важно. К какому выводу пришли? Мы с Еленой нашли консенсус - составили меню. Если вкратце: крупы, орехи, овощи, зелень. Например, в кедровых орехах много витамина В1 и В2. Но в них и много жира, поэтому увлекаться нельзя – не больше ста граммов в месяц.