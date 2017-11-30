2 декабря в Государственном музее политической истории России в Санкт-Петербурге состоится торжественное открытие Суперфиналов чемпионатов России по шахматам.

ЖЕРЕБЬЕВКА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ВЫСТАВКА

Для мужчин это будет Суперфинал 70-го чемпионата России, для женщин - 67-й. Турниры пройдут 2 по 15 декабря в Государственном музее политической истории России (Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4).

Организаторами выступают Российская шахматная федерация, Благотворительный Фонд Еленыи Геннадия Тимченко, Государственный музей политической истории России, Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга и Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Турнир проводится при поддержке компании Renault Россия, ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «ФосАгро». Логистический партнер Российской шахматной федерации – ФГУП «Почта России».

В музее во время турнира будет работать вставка «СССР – великая шахматная держава». Среди экспонатов - советские шахматные афиши 1930-х-1960-х годов и редкие архивные фотографии.

Пресс-конференция, в которой примут участие многократные чемпионы России, победители Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной страны Петр Свидлер и Валентина Гунина и представители организаторов, пройдет в атриуме музея 2 декабря с 18:30 до 19:00.

Во время пресс-конференции состоится презентация УМК «Шахматная школа: второй год обучения» Владимира Барского, изданного РШФ при поддержке Фонда Тимченко.

Торжественное открытие Суперфиналов начнется в 19:30. Гостей и участников ждет официальная церемония и концертная программа. Также будет проведена жеребьевка обоих турниров.

Вход для гостей - по пригласительным билетам, для представителей СМИ – по аккредитации. Сбор журналистов – с 17:45 до 18:00, гостей – с 19:00 до 19:30.

СУПЕРФИНАЛЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ШАХМАТЫ В МУЗЕЯХ»

Президент РШФ, старший тренер мужской сборной России по шахматам Андрей Филатов:

- Суперфиналы чемпионатов России всегда содержат интригу и очень интересны для болельщиков и профессионалов, поскольку в них участвуют не только признанные звезды, но и спортсмены - участники отборочных соревнований. Уверен, что молодые шахматисты на этом турнире смогут громко заявить о себе. А игра многократных чемпионов России Петра Свидлера, Валентины Гуниной, Алисы Галлямовой придаст Суперфиналам особый статус. Замечательно, что турнир проходит в Санкт-Петербурге, который, кстати, не принимал чемпионат России с 1998 года. Надеюсь, что новый участник программы «Шахматы в музеях» - Государственный музей политической истории России - будет не менее интересен зрителям, чем замечательный Русский музей, принимавший в 2013 году «российскую» часть Мемориала Алехина.

В мужском турнире участвуют: Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Евгений Романов (все - Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Даниил Дубов, Александр Рязанцев (все - Москва), Санан Сюгиров (Самарская область), Сергей Волков (Республика Мордовия).

В женском турнире сыграют: Валентина Гунина, Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Полина Шувалова (все - Москва), Ольга Гиря (ХМАО - Югра), Александра Горячкина (ЯНАО), Наталья Погонина (Саратовская область), Алиса Галлямова (Республика Татарстан), Анастасия Боднарук (Санкт-Петербург), Марина Нечаева (Московская область), Евгения Овод (Ленинградская область) и Оксана Грицаева (Республика Крым).

Общий призовой фонд Суперфиналов составит 9 миллионов рублей.

Кроме того, победители мужского и женского турниров получат специальный приз от компании Renault Россия – яркий и стильный полноприводный городской кроссовер Renault Kaptur. Напомним, что 31 мая 2016 года компания Renault Россия заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Российской шахматной федерацией.

Соревнования пройдут по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, далее 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого, каждому участнику. Главный судья – международный арбитр Игорь Болотинский.

Расписание. Игровые дни: 3-7 и 9-14 декабря. Начало туров - в 15:00; заключительный тур начнется в 13:00.

Турнир является продолжением программы «Шахматы в музеях», которую Российская шахматная федерация реализует совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с 2012 года. В рамках программы соревнования прошли в Третьяковской галерее, Лувре, Русском музее, в нижегородской Усадьбе Рукавишниковых, Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, Музее русского импрессионизма и других музеях.

8 декабря состоится традиционный день социальной программы «Шахматы в музеях»: участники турнира дадут сеансы одновременной игры для юных шахматистов.